Тя нарисува нашето детство! Почина художничката, оцветила социалистическата сивота

На 89-годишна възраст почина художникът и графичен дизайнер Санда Стратулат-Протич. Тъжната вест съобщи режисьорът, аниматор и плакатист Теодор Ушев в профила си във Фейсбук, като се позова на публикация на семейството ѝ. Санда Стратулат - Протич е починала на 18 май. "Санда Стратулат - Протич нарисува нашето детство", написа Ушев и добави, че художничката е създала любимите на поколения опаковки - на дъвките "Идеал", шоколадите "Кума Лиса", на бисквитите "Детска радост", "Златна есен", на "Зрънчо" - запазени знаци за хранителната промишленост, етикети, пакети за хранителни продукти.

"Санда беше най-добрият, сърдечен, всеотдаден и добър човек, който познавах. Всичко, което знам за графичния дизайн, научих от нея. Родена е в Букурещ, в семейство на румънски интелектуалци, музиканти и артисти. Завършва Академията за изящни изкуства в Букурещ. Бързо се утвърждава като едно от имената в румънската мозайка и стенна живопис. Малко след това среща специализиращия в Букурещ, виден български ендокринолог проф. доктор Михаил Протич и заедно се преместват в София. В София, стилът ѝ е определен като прекалено формалистичен и декоративен за господстващата по времето на социализма реалистична, пропагандна доктрина в стенописта. Жизнерадостните стилизации на Санда не се харесват на тогавашните комисии в СБХ – а и по онова време в запазената мъжка територия на монументалната живопис жени не са да допускани. И Санда е принудена да работи като приложен график и дизайнер; опаковката и графичния дизайн за храни се считат за непрестижни художествени дейности. Там са "забутани" да работят художници от буржоазни семейства, врагове, недостойни за "голямото соц. Изкуство", се казва в публикацията на Ушев.

По думите му нетрадиционният стил на Санда Стратулат-Протич бързо придобива "популярност и успява да се наложи сред безличната, скучна среда и социалистическата сивота на опаковачния дизайн".

Режисьорът аниматор коментира, че целта на графичния дизайнер е била да направи опаковките на храните по-естетски и по-привлекателни и да вкара в мрачните, полупразни магазини цвят и радост. "Така създава любимите на поколения опаковки - на дъвките "Идеал", шоколадите "Кума Лиса", бисквити "Детска радост", "Златна есен", "Зрънчо", запазени знаци за хранителната промишленост, етикети, пакети за хранителни продукти. Ако има някакъв цвят, радост в опаковките от онова време – всичко е излязло от ръцете на Сандуца, както я наричаха най-близките. Денонощия труд над ръчно нарисувани "цветоотделки", цели нощи в тъмната фотографска стая, за да извади от бракуваните отпреди войната, стари машини за печат на мукава и дефектните, евтини мастила, някаква прилична, модерна за времето си естетика, нещо приятно за окото", казва Теодор Ушев. Според него Санда Стратулат-Протич "нарисува нашето детство", съобщава БТА.