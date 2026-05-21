Наследникът на Пеп Гуардиола вече работи върху своята версия на Манчестър Сити

Както вече стана ясно, ерата на Пеп Гуардиола в Манчестър Сити приключи. И по-рано през сезона се говореше, че Енцо Мареска ще бъде негов наследник. Това беше и една от причините италианецът да се раздели с Челси. Бившият помощник на Гуардиола е все по-близо до поста на мениджър на Ман Сити, като според "The Athletic" вече е започнал работа по лятната селекция.

Енцо Мареска може да беше помощник треньор на Пеп Гуардиола в Манчестър Сити, но от работата му в Лестър и Челси видяхме, че футболните му идеи не се припокриват едно към едно с тези на великия каталунец. Според информациите Мареска вече работи със спортния директор Уго Виана, с който подбират трансферите за предстоящото лято. Вече стана ясно, че двама от основните играчи на Гуардиола - Джон Стоунс и Бернардо Силва, ще напуснат Манчестър Сити. Това дава допълнителна възможност на Енцо Мареска да доведе свои хора на "Етихад" и да интегрира своите принципи в отбора.

С годините започнахме да виждаме все повече възпитаници на Пеп Гуардиола да стават треньори и да водят успешно отбори от най-високото ниво на футбола. Интересното за всички тях е, че никой не копира стила на каталунеца. И все пак всички са успешни. Шаби Алонсо, който игра под ръководството на Гуардиола в Байедн Мюнхен, стана шампион и взе Купата на Германия без да допусне загуба с Байер Леверкузен. Микел Артета, който също беше помощник на Гуардиола в Сити, сега донесе първата Висша лига на Арсенал от 22 години, а "артилеристите" ще играят и на финала в Шампионска лига. А Енцо Мареска върна Лестър във Висшата лига и спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство с Челси.

