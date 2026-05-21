Курорт в Черна гора ще преследва туристите: Бански само на плажа или 500 евро глоба

Черногорският курортен град Улцин ще преследва туристите това лято. Местният парламент реши да глобява между 150 и 500 евро туристите, които се разхождат по бански или без дрехи извън зоната за къпане. Новината съобщи черногорската медия Vijesti.me. Целта на новите правила е да защитят комуналния ред, достойнството на града и поддържания вид на обществените пространства. Разпоредбата ще се прилага по-специално за улици, площади, крайбрежни алеи, пешеходни зони, паркове, площади и други обществени пространства, които не са определени като зони за къпане.

„За да се защитят общественият ред, достойнството на града и добре поддържаният вид на обществените пространства, е забранено ходенето по бански костюм или без част от облеклото в обществени пространства в градските селища, крайградските селища и туристическите места на територията на община Улцин, с изключение на зоните за къпане - плажове и непосредственото крайбрежие, предназначени за къпане", се посочва в решението.

Близо до "нудисткия рай"

Улцин е най-южният крайбрежен град в Черна гора и административен център на едноименната община. Той е основен културен и исторически център на албанската общност в страната Курортът е световно известен с най-дългата плажна ивица, наречена "Велика Плажа". В непосредствена близост до него се намира острова Ада Бояна, който е определян пък като нудисткия рай.