"Все едно Ал Капоне да създаде гореща линия": Опозицията се подигра на Вучич за новия му сайт за оплаквания

Сръбският президент Александър Вучич обяви нов портал за жалби от гражданите срещу арогантни чиновници, но опозицията го съсипа, че това е все едно Ал Капоне да създаде гореща линия за мафиотски дейности, предеде македонското издание "Рацин", позовавайки се на сръбския сайт "Данас". Там ще се приемат оплаквания на граждани, ще разговаря с тях и ще види колкото може повече, за да немери време съвместно да повлияе на намаляването на арогантността и надменността в обществото.

"Това е, което хората мразят най-много в света. Някои от нещата, които ни се случват, се случват именно заради това“, каза Вучич пред репортери в Двореца на Сърбия в Белград, където присъства на честването на 15-годишнината от програмата, чрез която студенти от членовете и наблюдателите на Движението на необвързаните получават стипендии за обучение в държавни университети в Сърбия.

Сайтът ще се казва "Кой си ти?".

Сръбската медия „Данас“ поиска коментар от опозицията относно идеята на Вучич. Те обаче се съмняват, че това изявление, направено от Вучич в гостуването му в предаването „ТВ Информър“, е вярно и го оцениха като лицемерно.

Филип Таталович, член на Демократическата партия, казва, че това е „все едно Ал Капоне да създаде гореща линия за докладване на мафиотски дейности".