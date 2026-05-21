Челси продължава да пръска милиони: Шаби Алонсо може да се сдобие с новия Дрогба

21 май 2026, 10:07 часа 979 прочитания 0 коментара
През последните години Челси даде много милиони, за да преследва трансферните си цели. Но все нещо убягваше на "сините" и те не успяваха да намерят правилните футболисти. Междувременно те смениха и много треньори, като този сезон Енцо Мареска и Лиъм Росиниър си тръгнаха. Вече е ясно, че Шаби Алонсо ще бъде начело на лондончани от следващия сезон и те искат да му осигурят най-добрите играчи. За целта Челси иска да привлече Виктор Осимен.

Челси иска да си намери доказан нападател

Според "TEAMtalk" Челси много иска да привлече Виктор Осимен, като той е доказан нападател, но цената му няма да бъде изобщо малка. И все пак ръководвтото на клуба е определило закупуването на 9-ка като абсолютен приоритет за трансферното лято. Лиам Делап се провали на върха на атаката на "сините", а Жоао Педро, въпреки че вкара над 20 гола през сезона, не е чист нападател. Спред източника от Челси вече са в контакт с представителите на Осимен.

Виктор Осимен

Осимен е оценен на 75 милиона евро

Виктор Осимен е в полезрението на Челси от години. "Сините" смениха много нападатели през последните сезони, но нито един от тях не успя да намери мястото си в отбора. Основната причина нигериецът да не е играч на лондончани са финансовите ограничения на клуба. Но след като някои от тях останаха в миналото, ако Осимен бъде привлечен като едно от първите попълнения за лятото, това ще може да се случи без проблеми. Според специализирания сайт "transfermarkt" нигериецът е оценен на 75 милиона евро.

Николай Илиев Редактор
