Шакил О'Нийл спази обещание и изпълни мечта на майка си (ВИДЕО)

21 май 2026, 7:37 часа 1017 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Шакил О'Нийл добавя още една титла към името си. Той получава втората си магистърска степен на 54 години, за да спази обещание към майка си. През 1992 г. бъдещата звезда на НБА напуска университета, за да се занимава с баскетболна кариера, но обещава на майка си, че един ден ще завърши образованието си.

Десетилетия по-късно Шак изпълнява обещанието си - получава степен по хуманитарни науки и посвещава дипломната си работа на лидерството и менторството в спорта през призмата на Омировата „Одисея“.

О'Нийл казва, че е започнал програмата, след като е осъзнал нуждата от повече лидерство в спортната психология от хора, които са преживели този опит, отбелязвайки, че има малко професионални спортисти на високо ниво в тази област.

Високата 215 см звезда има също бакалавърска степен по общи науки от Луизиански държавен университет, магистърска степен по бизнес администрация от Университета на Финикс и докторска степен по образование (Ed.D.) от Университета Бари.

Виолета Иванова
