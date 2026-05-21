Шакил О'Нийл спази обещание и изпълни мечта на майка си (ВИДЕО)

Шакил О'Нийл добавя още една титла към името си. Той получава втората си магистърска степен на 54 години, за да спази обещание към майка си. През 1992 г. бъдещата звезда на НБА напуска университета, за да се занимава с баскетболна кариера, но обещава на майка си, че един ден ще завърши образованието си.

ОЩЕ: Как една майка накара Шак да се откаже от 40 милиона долара

Десетилетия по-късно Шак изпълнява обещанието си - получава степен по хуманитарни науки и посвещава дипломната си работа на лидерството и менторството в спорта през призмата на Омировата „Одисея“.

🥹 Shaquille O’Neal earned his second master’s degree at 54 — to keep a promise to his mother



In 1992, the future NBA star dropped out of university to pursue a basketball career, but promised his mom he would finish his education one day.



Decades later, Shaq kept his word: he… pic.twitter.com/XTuG6QWXFu — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2026

О'Нийл казва, че е започнал програмата, след като е осъзнал нуждата от повече лидерство в спортната психология от хора, които са преживели този опит, отбелязвайки, че има малко професионални спортисти на високо ниво в тази област.

Високата 215 см звезда има също бакалавърска степен по общи науки от Луизиански държавен университет, магистърска степен по бизнес администрация от Университета на Финикс и докторска степен по образование (Ed.D.) от Университета Бари.