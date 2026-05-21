Русия достави ядрени бойни глави в Беларус (ВИДЕО)

21 май 2026, 10:50 часа 697 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Русия достави ядрени боеприпаси за ракетната система "Искандер-М" в полеви складови съоръжения в Беларус в рамките на мащабни военни учения, които започнаха във вторник, съобщи руското военно министерство. Ракетната част в Беларус провежда учения за приемане на бойните ядрени глави, както и за тайното им придвижване към определена зона за подготовка за изстрелване, отбелязва министерството. 

Кадри, публикувани от ведомството, показаха камион, преминаващ през гора сред мълнии, който след това сваля товар. 

"Искандер-М", мобилна система за управляеми ракети с кодово име "СС-26 Стоун" за НАТО, замени бившата съветска "Скъд". Нейните управляеми ракети имат обсег до 500 км и могат да носят конвенционални или ядрени бойна глави.

Ядрено оръжие Военни учения Беларус Русия военно учение Искандер-М ядрени бойни глави
Елена Страхилова Редактор
