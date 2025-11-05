Office 1 вкарва AI в образованието с дигитални класни стаи

Как според вас изглежда една класна стая от бъдещето?

Представете си, че влизате в училище, където всяко дете учи с любопитство, а всяка задача се превръща в приключение. Няма прашна дъска и шум от тебешир. Вместо това – светлина, технологии и вдъхновение. Добре дошли в AI Класната стая на Office 1 - мястото, където образованието среща изкуствения интелект.

След години партньорство с българските училища и стотици реализирани СТЕМ проекти, Office 1 прави следващата стъпка - създава AI Класна стая, която комбинира функционален дизайн, високотехнологично оборудване и иновативно мислене. Тук уроците оживяват, а децата се превръщат в изследователи.

В центъра на тази трансформация стоят лаптопите Lenovo ThinkBook 16, снабдени с AI процесор Intel Core Ultra 5 и вграден чип AI Boost. С едно натискане на Copilot Key, учениците отварят Microsoft Copilot - интелигентен асистент, който помага да се пише, превежда, анализира и създава съдържание за секунди. Ученето става по-бързо, по-умно и по-вдъхновяващо.

На мястото на обикновената дъска стои интерактивният дисплей Hikvision, оборудван с приложението Wonder Spark - библиотека с хиляди симулации, 3D модели и учебни ресурси. Учителят може с няколко клика да превърне урока по физика в експеримент или уроците по биология в триизмерно приключение. За училищата, които вече използват тези дисплеи, Office One предлага безплатна инсталация на AI софтуера - след регистрация и заявка.

Около учениците оживяват и други технологии: проекторът OnEVO превръща пода в интерактивно поле с над 100 игри на български език, а роботите M Tiny, Botly, Dash, Arty, Arty Max и хуманоидният Nao учат децата да мислят, програмират и творят. Най-смелите идеи пък оживяват чрез 3D принтер и скенер.

Всички решения са съвместими с ресурсите на МОН, а платформата My Office 1 осигурява бърза поддръжка и консултации.

Така AI Класната стая превръща ученето в преживяване и показва, че бъдещето на образованието вече е тук - в българските училища.