Любопитно:

Припадна: Първият руски човекоподобен робот рухна на сцената при представянето си (ВИДЕО)

11 ноември 2025, 23:20 часа 171 прочитания 0 коментара
Първият руски човекоподобен робот падна по време на презентацията му. Представянето му се превърна във фиаско и роботът бързо беше изнесен от сцената и скрит зад завеса. Преди представянето му роботът, кръстен AIdol, беше анонсиран от създателите му като способен да движи в пространството, да премества предмети и да взаимодейства с хора. Видеото бе публикувано от „Агенция Москва“.

От кадрите се вижда, че роботът излиза на сцената, придружен от двама души, падна под саундтрака от „Роки“. След това работниците се опитаха да го прикрият с параван, за да отстранят неизправността. Разработчиците заявиха, че падането е свързано с тестовата настройка и че проектът все още е в етап на тестване.

Същевременно в социалните мрежи бяха разпространени кадри от представянето на възможностите на робота, разработен от компанията на Илон Мъск. Контрастът между възможностите на двата робота, е стряскащ.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Робот тест Русия хуманоиден робот
