Припадна: Първият руски човекоподобен робот рухна на сцената при представянето си (ВИДЕО)

Първият руски човекоподобен робот падна по време на презентацията му. Представянето му се превърна във фиаско и роботът бързо беше изнесен от сцената и скрит зад завеса. Преди представянето му роботът, кръстен AIdol, беше анонсиран от създателите му като способен да движи в пространството, да премества предмети и да взаимодейства с хора. Видеото бе публикувано от „Агенция Москва“.

😁 Nothing unusual — just Russia’s much-hyped humanoid AI robot collapsing on stage during its debut presentation.



Apparently, it couldn’t handle Russian reality. pic.twitter.com/czFlclTYX5 — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025

От кадрите се вижда, че роботът излиза на сцената, придружен от двама души, падна под саундтрака от „Роки“. След това работниците се опитаха да го прикрият с параван, за да отстранят неизправността. Разработчиците заявиха, че падането е свързано с тестовата настройка и че проектът все още е в етап на тестване.

Същевременно в социалните мрежи бяха разпространени кадри от представянето на възможностите на робота, разработен от компанията на Илон Мъск. Контрастът между възможностите на двата робота, е стряскащ.

Meanwhile, this is what Elon Musk’s robot presentation looks like. https://t.co/Oe4ZwUTBS8 pic.twitter.com/Kw97PYMtNa — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025