С нови честоти: SpaceX разширява сателитната си мрежа

Космическата компания SpaceX на милиардера Илон Мъск придоби честоти на стойност 17 милиарда долара от американския оператор EchoStar, като част от усилията за разширяване на операциите на сателитната мрежа Starlink. Това съобщиха двете компании днес в общо изявление, цитирано от Франс прес и Асошиейтед прес. Сделката цели да развие услугата за директен достъп от смартфони към някои от сателитите на Starlink, без необходимост от допълнително устройство (direct to cell).

SpaceX изстреля в началото на 2024 г. първите си сателити, които могат да осигуряват директни комуникации със съвместими смартфони. Компанията вече разполага с 600 такива сателита от общо около 8000 в орбита. Освен текстови и аварийни съобщения клиентите на мрежата Starlink вече имат достъп до приложения, социални мрежи и платформи за съобщения в отдалечени райони, подчертава компанията на Мъск на сайта си, цитирана от БТА.

За да предоставя тези услуги, SpaceX си партнира с десет оператора, работещи в Северна и Южна Америка, Австралия, Япония, Швейцария и Украйна. "Над 50 процента от планетата все още не са обхванати от наземни услуги", припомня SpaceX, заявявайки, че остава "ангажирана да работи с мобилни оператори в глобален мащаб".

Сделката предвижда някои клиенти на EchoStar да получат достъп до новата услуга, уточнява съвместното съобщение на двете компании. В електронната търговия преди откриването на борсата в Ню Йорк акциите на EchoStar поскъпнаха с 22 процента до 82 долара за акция.