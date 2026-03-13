Премиерният за България канал BBC First и емблематичният BBC Earth стартират в EON от Vivacom

Vivacom продължава да разширява премиум съдържанието в телевизионната си платформа EON с два от най-разпознаваемите канали на BBC – BBC First и BBC Earth, подходящи както за любителите на впечатляващи документални истории за природата и науката, така и за ценителите на силната британска драма и качествени сериали.

BBC First е достъпен за потребителите на Vivacom с пакета EON PREMIUM, а BBC Earth – с абонамент EON FULL и EON PREMIUM.

„С включването на BBC Earth и BBC First продължаваме целенасочено да надграждаме EON с международно признато съдържание от най-висок клас. Това са канали със силна идентичност и лоялна аудитория по света – едновременно вдъхновяващи, образователни и с впечатляващо качество на продукцията. За нас е важно клиентите да получават не само повече заглавия, а по-стойностно и разнообразно преживяване чрез качествено съдържание, което да отговаря на различни интереси и вкусове“, коментира Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Премиерният за България канал BBC First, достъпен за абонатите на EON PREMIUM на позиция 63, допълва портфолиото на EON с висококачествени британски сериали и драми, създадени от награждавани сценаристи и режисьори с участието на водещи британски актьори. Каналът е дом на премиерни заглавия от BBC, включително популярни продукции като Death in Paradise, Beyond Paradise, Sister Boniface Mysteries и The Tourist. Фокусът е върху незабравими истории, които предизвикват, потапят и провокират разговори, разказани през характерната британска гледна точка – от криминални истории и трилъри до исторически и съвременни сюжети.

BBC Earth има за цел да вдъхновява аудиторията, като разкрива невероятните чудеса на нашата вселена. Каналът, който може да бъде открит на позиция 313 в EON, ни потапя в едни от най-емблематичните и награждавани поредици, създавани някога, сред които Planet Earth и Blue Planet - отличени за изключителна кинематография и високи стандарти в научното представяне. С програмата си BBC Earth представя работата на водещите документалисти в света и отвежда зрителите на вълнуващо пътешествие на откривателството. От най-малкото същество под микроскопа до безкрайните простори на Космоса, BBC Earth среща зрителите лице в лице с динамични природни явления, впечатляващи научни идеи и удивителното усещане да бъдеш човек.

През последните няколко месеца Vivacom добави над 10 нови канала и разшири избора от премиум съдържание на всички свои ТВ платформи. Сред новите попълнения са: стрийминг платформата SkyShowtime и двата нови премиум линейни канала SkyShowtime 1 и SkyShowtime 2, трите Arena канала – Arena Action, Arena Comedy и Arena Life, както и документалният Love Nature, които допълват портфолиото с още повече филми, сериали, развлекателни формати и документални продукции за цялото семейство.

Повече информация може да намерите на www.vivacom.bg или в магазините на Vivacom в цялата страна.