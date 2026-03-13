Новите серии Samsung Galaxy S26 и Samsung Galaxy Buds4 вече се предлагат в Yettel

Yettel дава старт на официалните продажби на флагманските модели Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26+ и Samsung Galaxy S26. Новата серия смартфони, както и безжичните слушалки Samsung Galaxy Buds4 Pro и Samsung Galaxy Buds4 могат да бъдат закупени в цялата търговска мрежа на оператора – онлайн през сайта или директно в мобилното приложение, както и от всеки физически магазин. Телекомът дава различни варианти за покупка на смартфоните – на свободна продажба или в комбинация с планове Total и Total Unlimited, а слушалките могат да се вземат в брой или на лизинг без условие за сключване на договор с план.

Всички смартфони в портфолиото на Yettel, идват с предимствата на „Смартфон вселена“ – пакет от услуги, създаден с идеята да осигури по-дълъг живот на устройствата и удобство за клиентите. Включената в него трета година гаранция вместо стандартните две, както и безплатната първа вноска при сключване на застраховка могат да спестят на потребителите до 100 евро / 195.58 лв*. Допълнителни предимства са сертифицираният собствен сервиз на Yettel, възможността да се направи дистанционна диагностика на състоянието на смартфони и таблети, както и получаването на ваучер за отстъпка при предаване на стар апарат за рециклиране.

Samsung Galaxy S26 Ultra е първият в света с вграден Privacy Display, който разчита на комбинация от широки и тесни пиксели, движещи се динамично, за да направи съдържанието ясно при директен поглед и затъмнено при странично наблюдение. Настройките позволяват функцията да се използва според нуждите на потребителя – както за целия дисплей, така и само за известия и определени приложения, което дава допълнителна сигурност за личната информация на публични места. Моделът разполага с 6,9-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с QHD+ резолюция и адаптивна честота на опресняване от 1 до 120 Hz, който осигурява плавна картина и изключителна детайлност при гледане на всякакъв тип съдържание. Панелът достига пикова яркост до 2600 нита, което гарантира добра видимост дори при силна външна светлина и прави устройството подходящо както за мултимедия, така и за мобилни игри и работа в движение.

В основата на производителността стои Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy – 3-нанометров процесор, създаден за висока изчислителна мощност и ефективна работа на съвременни приложения и AI функции. Комбинацията от мощен чипсет, голям обем оперативна памет и оптимизирана система осигурява бърза реакция, стабилна работа при многозадачност и плавно гейминг изживяване.

Камера системата на модела е проектирана за снимки и видео с професионално качество. Основният 200MP сензор се допълва от 50MP ултраширока камера, 10MP телефото камера с 3x оптично увеличение и 50MP перископна камера с 5x оптично увеличение. Системата предлага оптично увеличение на различни нива и до 100x цифрово приближение, както и запис на видео до 8K резолюция и 4K при до 120 кадъра в секунда.

Смартфонът е оборудван с батерия с капацитет 5000 mAh, която поддържа Super Fast Charging 3.0 до 60W, позволявайки зареждане до около 75% за приблизително 30 минути. Налична е и поддръжка на бързо безжично зареждане до 25W, което осигурява удобство и гъвкавост при ежедневна употреба.

Samsung Galaxy S26 разполага с 6,3-инчов Dynamic AMOLED дисплей, докато Samsung Galaxy S26+ е оборудван с по-голям 6,7-инчов екран, което го прави подходящ избор за потребители, които предпочитат повече пространство за работа, игри и гледане на видео. И двата модела използват технология, която осигурява наситени цветове, висока детайлност и плавно скролиране.

Двата модела използват една и съща система от камери, проектирана да осигури ясни и ярки снимки дори при по-слаба светлина. Те имат 50MP широкоъгълна камера, 12MP ултраширокоъгълен обектив и 10MP телефото камера с оптично увеличение, като обработката на изображения се подпомага от ProVisual Engine за по-детайлни и реалистични кадри.

Серията предлага и подобрена автономност, съобразена с различните размери на устройствата. Samsung Galaxy S26 разполага с батерия с капацитет 4300 mAh, а Samsung Galaxy S26+ с 4900 mAh, като и двата модела са оптимизирани за целодневна употреба и дълги часове възпроизвеждане на видео. Поддържа се и бързо зареждане, което позволява значително възстановяване на батерията само за около 30 минути.

С комбинацията от мощен хардуер, интелигентни AI възможности и усъвършенствана камера система, смартфоните от Samsung Galaxy S26 серията са създадени да отговорят на нуждите дори и на най-взискателните потребители.

Samsung Galaxy Buds4 Pro са оборудвани с усъвършенствана двулентова система от високоговорители, включваща широк нискочестотен говорител и високочестотен планарен драйвер. Те предлагат по-дълбок бас и по-богат звук, без да се компрометира компактният дизайн на слушалките. Поддръжката на 24-bit / 96 kHz Hi-Fi аудио допринася за възпроизвеждане на музика с висока детайлност и чистота, максимално близо до оригиналния запис.

За още по-завладяващо слушане моделът разполага с усъвършенствано активно шумопотискане (ANC), което намалява фоновия шум и се адаптира към околната среда. Системата работи в комбинация с адаптивен еквалайзер и интелигентни алгоритми за обработка на звука, които автоматично оптимизират аудио настройките според начина на поставяне на слушалките и условията наоколо.

Слушалките предлагат и редица интелигентни функции, които подобряват ежедневната употреба. Благодарение на интегрираните микрофони и алгоритми за шумопотискане, осигуряват по-ясни и естествени разговори дори в шумна среда. Поддържа се и пространствено 360 Audio, което създава по-реалистично и обгръщащо звуково изживяване при гледане на филми, слушане на музика или игри.

Samsung Galaxy Buds4 използват 11-милиметров динамичен говорител, който възпроизвежда богат и балансиран звук, от плътен бас до ясни и детайлни високи честоти. Поддръжката на Samsung Seamless Codec позволява възпроизвеждане на 24-bit / 96 kHz Hi-Fi аудио, което съхранява повече детайли от оригиналния запис и осигурява по-реалистично музикално изживяване. Персонализираният 9-лентов еквалайзер и адаптивният звук позволяват на потребителите да настроят аудио профила според личните си предпочитания.

Моделът предлага и интелигентни функции за по-голям комфорт при ежедневна употреба. Слушалките разполагат с адаптивно шумопотискане и режим за контрол на околния звук, които автоматично се настройват според средата. Допълнителни технологии като 360 Audio създават по-реалистично пространствено звучене при гледане на филми или слушане на музика, а управлението чрез докосване позволява бърз и удобен контрол на възпроизвеждането и разговорите.

Слушалките използват Bluetooth 6.1 за по-стабилна връзка и по-ниска консумация на енергия. Батерията осигурява до около 6 часа възпроизвеждане само със слушалките и до 30 часа общо с помощта на зарядната кутия при изключено шумопотискане, като се поддържа и бързо зареждане, и безжично зареждане. Сертификацията IP54 осигурява защита от прах и водни пръски, което ги прави подходящи за активен начин на живот.

*Посочените до 100 евро / 195.58 лв. в услуги от „Смартфон вселена“ са сформирани от сбора на стойността на безплатната трета година гаранция предлагана за смартфони и изчислена в рамките на проучване, проведено от „Кантар България“ по задание на „Йеттел България“, в периода 30.01.2026 - 06.02.2026 г. за смартфони на стойност над 1000 евро / 1955.83 с ДДС, и стойността на един безплатен месечен абонамент за застраховка „Смартфон протект +“ за смартфони на стойност над 1,790.01 евро / 3500.96 лв. с ДДС.