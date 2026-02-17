Meta спира Messenger.com от април 2026 г.

Meta обяви затварянето на самостоятелния си уебсайт Messenger.com. От април 2026 г. услугата повече няма да е достъпна за съобщения през браузъри. Потребителите ще бъдат автоматично пренасочвани към Facebook. "От април 2026 г. messenger.com вече няма да бъде достъпен за съобщения. Desktop Messenger също няма да бъде достъпен. Можете да използвате facebook.com/messages, за да продължите да изпращате съобщения онлайн", се казва в изявление на компанията.

След затварянето на уебсайта, всички опити за достъп до Messenger.com от компютър ще пренасочват автоматично към страницата на Facebook. Интерфейсът за съобщения ще остане по същество същият, но използването му през браузър ще изисква влизане във Facebook.

Потребителите, които използват Messenger без активен акаунт във Facebook, ще могат да продължат да изпращат съобщения само чрез мобилното приложение. За да получат достъп до съобщения в браузър, те ще трябва да влязат в акаунта си във Facebook.

Meta официално прекрати поддръжката на настолното приложение Facebook Messenger за Windows и Mac през декември 2025 г.

