HONOR 600 Pro е пресечна точка за издръжливост, надеждност и функционалност

Преди да хвана HONOR 600 Pro в ръка вече бях изчел спецификациите му и любопитството ми и очакванията бяха нараснали значително. Смартфонът страни от флагманския клас – най-вече като цена и съвсем не като компромис в качеството, здравината или компонентите. Стъпва на пазара със сериозна заявка и нямах търпение да разбера дали ще я защити.

Неголямата кутия, в която пристигна при мен за тест, съдържа самия смартфон, кабел за зареждане и игла за отваряне на леглото за SIM карта. HONOR 600 Pro се предлага в два цвята у нас – златисто и черно, какъвто беше и вариантът, който аз имах на разположение. Дизайнът е нещо доста индивидуално, но на мен ми допадна изчистената, почти семпла форма и ненатрапчивостта. Впечатлението от първия досег е за солидно изработено тяло, с подсилено стъкло пред дисплея, прецизно изработена странична рамка с матова текстура за по-добър захват и покрит със стъклен пласт гръб с много приятна велурена текстура.

Подборът на материали го прави едновременно стилен, но и лесен и сигурен за хващане и предотвратяване на изплъзването му от ръката. Като бонус, покритието на задния панел е много толерантно към пръстови отпечатъци. Корпусът е сертифициран по стандарт IP68/IP69/IP69K за защита от прах и вода, а също така е получил 5 звезди от SGS за защита при падане.

Предната част на телефона е покрита от екран с размер 6,57 инча със силно заоблени ъгли и много тънка рамка около него. Екранът е AMOLED с разделителна способност 2728x1264 пиксела, може да възпроизвежда 1.07 милиарда цвята с отличен контраст и много висока яркост, достигаща до 8000 нита и покриваща отлично „слънчевия тест“ на пролетните дни с ярка слънчева светлина. Може да се опреснява с честота до 120Hz, което прави картината плавна и без видими за окото накъсвания.

Зад дисплея, в алуминиевото тяло на HONOR 600 Pro е разположен процесор Snapdragon 8 Elite, който предлага безкомпромисна производителност и е сред най-мощните процесори за мобилни устройства налични на пазара. Оперативната памет е 12GB, а мястото за съхранение на приложения, снимки, видео и други данни е 512GB. Свързаността, освен 5G, включва и WiFi версия 7, Bluetooth 6 с AptX Lossless за висококачествено стриймване на музика към колони/слушалки, поддръжка за куп географски позиционни системи, NFC и дори инфрачервен порт. В ниската част на дисплея е разположен и сензорът за пръстови отпечатъци.

По-голямата част от тялото (и респективно 200-те грама тегло) обаче се падат на батерията с нейните внушителни 6400 mAh. С този капацитет батерията спокойно може да изкара цял ден с относително високо натоварване, а ако сте от хората, които не делят времето единствено на гледане на видео и заснемане на видео, може да разчитате на 2 спокойни дни с един заряд. Когато все пак дойде моментът за зареждане, то може да стане с до 80W по кабел или до 50W безжично, т.е. 15-на минути биха осигурили около 40% повече батерия.

Отделно, смартфонът може да бъде използван като безжично зарядно за Bluetooth слушалките ви, ако те поддържат тази опция, а за наистина щедрите собственици – и за телефон на приятел в нужда.

Стигаме и до другата основна функция на един смартфон (или може би основната?) – снимки и видео. И тук HONOR 600 Pro не разочарова, даже напротив. На гърба му има система от 3 камери: основна с 200MP сензор с размер 1/1.4 инча, бленда f/1.9, оптична и електронна стабилизация и приравнено фокусно разстояние от 24мм; телефото камера с 50MP сензор, бленда f/2.8 и 3.5-кратно оптично приближение спрямо основната (т.е. еквивалент на 80мм) и широкоъгълна с 12MP сензор.

Снимките от трите камери са с отлично качество, но няма как да не отлича основната камера, където детайлността е най-силна, цветовете са много добре предадени, без да са излишно сатурирани, динамиката е отлична, а изострянето и шумоподтискането – идеално контролирани. Нощните снимки затвърждават доброто впечатление, като за мен са дори леко преекспонирани – в определени моменти компенсирах експозицията, за да запазя нощното небе наистина нощно.

Телефото системата също дава отлични резултати, като тук съвсем леко се промъква шум при сравнение със снимките от основната камера, ако човек реши да се взира в снимките. И при нея, и при широкоъгълната камера, цветовете са много добре предадени, неутрални и истински.

Снимането на видео също е с много добро качество с плавна картина, хубаво предадени цветове и отлична стабилизация. Максималното качество на заснемане е 4К при 60 кадъра/секунда с изключение на широкоъгълната камера, която може да снима с до 30 кадъра в секунда. Селфи камерата може да снима в 4K и 30 кадъра/секунда или 1080 с 60 кадъра/секунда.

HONOR 600 Pro се задвижва от MagicOS 10, която от своя страна е базирана на Android 16. Обещанието на HONOR e, че операционната система ще получава обновления, включително за сигурност, в продължение на поне 6 години, което гарантира дълъг и спокоен живот на устройството и вашите данни.

Всички системни компоненти работят плавно и стабилно, а системата предлага множество настройки за персонализиране на телефона. В много аспекти работата е подпомогната от изкуствен интелект, като за лесен достъп до ИИ функции даже има специален бутон на корпуса. Чрез него може да се извика ИИ асистент, но също така може да пусне камерата и да се използва като спусък при снимкане. За съжаление тук за момента липсва възможността за избиране на филтър или бленда с плъзване на пръст по бутона, както е при Honor 600 Lite. ИИ може да ви помогне с препоръчването на приложения, с контекстни действия спрямо избрано от вас съдържание, със съхраняване на информация, автоматични субтитри и засичане на фалшифицирани глас и видео. При редактиране на снимки и видео, ИИ прави лесно изтриването на елементи от кадър, както и преоразмеряването им. Интересна функция е и лесното създаване на видео на базата на 2 или 3 снимки и кратко описание на целта с помощта на AI Image to Video 2.0.

HONOR 600 Pro се справя с нелеката задача да намери своето място на един пренаситен пазар на мобилни устройства. Здравото и стилно тяло съчетава в себе си компоненти, които правят този смартфон отличен избор за множество потребители и ситуации, но най-вече за онези от нас, които търсят сериозна производителност и издръжливост в устройство на което могат да разчитат продължително време.

Новият HONOR 600 Pro вече е наличен в България при всички основни партньори на марката в страната: мобилните оператори A1, Yettel и Vivacom, както и в търговските мрежи на Technopolis, Technomarket, Zora, Ardes и Ozone.

В промоционалния период от 8 май до 4 юни всички потребители, закупили своя HONOR 600 Pro (12+512 GB), могат да се възползват от 100 евро отстъпка от крайната цена. Смартфонът идва с включена застраховка HONOR Care+, която осигурява 12-месечна защита на екрана и задния панел.

Препоръчителната цена на модела е 999 евро, като по време на промо кампанията той може да бъде закупен за 899 евро.

Автор: Иван Донков