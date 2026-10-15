Кино с вход свободен: София Филм Фест с първо гостуване в Етрополе

Арт Фест/София Филм Фест и Община Етрополе реализират "София Филм Фест в Етрополе" като част от проекта "Операция Кино на път", с подкрепата на Национален фонд "Култура" по програма "Създаване и/или разпространение на малки проекти" и в партньорство с веригата киносалони Europa Cinemas. На 23 октомври 2026 г. от 18:00 ч. в залата на Народно читалище "Тодор Пеев – 1871" при свободен вход ще се състои първата прожекция в рамките на тази инициатива.

Тази първа фестивална среща е с един български филм, спечелил сърцата на публиката на София Филм Фест и на българските зрители – "Защото обичам лошото време", пълнометражен дебют на сценаристката и режисьор Яна Лекарска. Главните роли във филма са поверени на Неда Спасова и Владимир Михайлов – техните герои се срещат отново след 20 години в един дъждовен пролетен ден в крайморското градче, където са прекарвали лятото като деца. Двамата заедно преоткриват миналото, което може би ще промени бъдещето им.

Кадър от филма "Защото обичам лошото време", източник: Арт Фест

Режисьорката Яна Лекарска ще бъде специален гост на публиката в Етрополе и ще представи лично своя филм.

"София Филм Фест в Етрополе" е част от мащабния кинопроект, който екипът на Арт Фест разработва и реализира от 2009 година. Той включва международния кинофестивал "София Филм Фест" с издания в София, Бургас, Пловдив и Варна, регионалните издания на СФФ – в над 20 града, които се осъществяват като част от продължаващия проект "Операция Кино", и младежкото издание на фестивала – "СФФ за учащи".

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