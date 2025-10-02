Войната в Украйна:

В САЩ показаха страховито оръжие срещу дронове (ВИДЕО)

Войната в Украйна предизвика много сериозни иновации във военните технологии и използването на дронове - именно безпилотните апарати се превърнаха в новата заплаха, срещу която всички търсят противоотрова.

Беларуската опозиционна медия NEXTA съобщава, че в САЩ са проведени тестове на микровълнова система, с която да бъдат сваляни дронове. Системата се казва "Леонидас" (Leonidas) - тя е мобилна, разположена е на шаси от бронетранспортьор.

В рамките на най-новите изпитания, "Леонидас" е успяла да деактивира 61 дрона, като с един импулс е унищожила едновременно 49 безпилотни летателни апарата - те са били разделени в две групи и са "атакували" като рояци. Всъщност деактивацията представлява 100% успех в рамките на теста - в изпитанието са ползани 61 дрона.

Системата използва мощни микровълнови импулси, за да "заглуши" електрониката и да деактивира управлението на набелязания дрон. Производителят твърди, че използваните вълни са безопасни за хората, които биха могли да се намират в близост до мястото на операцията.

"Леонидас" вече е привлякла интереса на американските военни и компанията-производител Epirius е получила договори за доставка на прототипи.

"Това е повратен момент. Вярваме, че демонстрацията на системата е най-ефективният начин да съобщим, че "Леонидас" е единственото способно оперативно решение за противодействие на рояци дронове", каза Анди Лоуъри, главен изпълнителен директор на Epirius, цитиран от корпоративния сайт на компанията.

Ивайло Ачев
