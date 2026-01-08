Open AI пуска ChatGPT Health: AI асистент, който ще следи здравето ви (ВИДЕО)

Инструментите с изкуствен интелект, насочени към подобряване на здравето, набират все по-голяма популярност, а OpenAI прави нова стъпка в тази посока с пускането на ChatGPT Health – специализирана здравна секция в рамките на платформата ChatGPT.

Компанията обяви, че новото пространство ще позволява на потребителите да свързват своя здравна информация, включително медицински досиета и данни от приложения за проследяване на здравето и начина на живот, като MyFitnessPal. Целта е ChatGPT да предоставя по-персонализирани и контекстуални отговори, свързани с благосъстоянието на потребителите.

"ChatGPT Health е още една стъпка към превръщането на ChatGPT в личен супер-асистент, който може да ви подкрепя с информация и инструменти за постигане на целите ви във всяка част от живота", написа Фиджи Симо, главен изпълнителен директор на приложенията в OpenAI, в публикация в Substack. Още: OpenAI пусна GPT-5.2: Какви са подобренията

Здравните теми вече са сред най-честите причини хората да използват ChatGPT. По данни на OpenAI над 230 милиона души по света всяка седмица задават въпроси, свързани със здравето и уелнеса.

Отделно пространство за чувствителни данни

ChatGPT Health ще функционира като самостоятелно изживяване в рамките на платформата. Разговорите, файловете и свързаните приложения, свързани със здравето, ще се съхраняват отделно от останалите чатове и спомени на потребителя.

От OpenAI подчертават, че здравната информация и свързаните с нея спомени "никога не се прехвърлят към не-здравни чатове", а потребителите ще могат по всяко време да преглеждат или изтриват тези данни чрез настройките. Още: Прави покупки, резервира маси: OpenAI представи своя нов браузър, задвижван от изкуствен интелект

Ключова функция на ChatGPT Health е възможността за свързване на различни приложения, които съдържат лични здравни данни.

"Вече можете сигурно да свържете медицински досиета и уелнес приложения – като Apple Health, Function и MyFitnessPal – така че ChatGPT да ви помага да разбирате по-добре последните си изследвания, да се подготвяте за прегледи при лекар, да получавате насоки за хранене и тренировки или да оценявате различни здравноосигурителни опции според личните си здравни навици", посочват от компанията.

Свързването на приложения изисква изричното съгласие на потребителя и преминава през допълнителни проверки за сигурност и защита на личните данни.

Подкрепа, а не заместител на лекаря

OpenAI изрично подчертава, че ChatGPT Health не е предназначен да диагностицира или лекува заболявания.

"Health е създаден да подкрепя, а не да замества медицинската грижа. Той помага да се ориентирате в ежедневни въпроси и да разбирате здравните си модели във времето, а не само в моменти на заболяване, за да бъдете по-информирани и подготвени за важни разговори с медицински специалисти", заявяват от компанията. Още: След трагичен случай в САЩ: OpenAI въвежда родителски контрол в ChatGPT

Инструментът е разработен в тясно сътрудничество с лекари. През последните две години OpenAI е работила с над 260 медици от 60 държави и десетки медицински специалности, които са предоставили обратна връзка върху отговорите на модела повече от 600 000 пъти.

Кой ще има достъп?

Достъпът до ChatGPT Health засега е ограничен. OpenAI започва с малка група ранни потребители с акаунти ChatGPT Free, Go, Plus и Pro, които могат да се запишат в списък на чакащите.

От ранното пускане са изключени потребители от Европейското икономическо пространство, Швейцария и Обединеното кралство, където регулациите за здравни данни са по-строги. Интеграциите с медицински досиета и някои приложения ще бъдат налични само в САЩ. Още: ChatGPT ще може да създава вече и еротично съдържание

Компанията планира ChatGPT Health да стане достъпен за всички потребители в уеб и iOS версията "през следващите седмици", докато функционалността бъде допълнително усъвършенствана.