Официално: Историческа раздяла в ЦСКА

12 януари 2026, 17:14 часа 179 прочитания 0 коментара

Ръководството на ЦСКА официално обяви, че се разделя със своя дългогодишен вратар Густаво Бусато. Двете страни прекратяват договора по взаимно съгласие. Стражът е чужденецът с най-много мачове в историята на "армейците" – общо 204. Дебютът му за столичният е на 4 август 2019 г., а през сезон 2020/2021 печели Купата на България. Новината беше очаквана, тъй като бразилецът загуби титулярното си място и сам намекна за подобен развой на събитията.

Край на ерата Бусато в ЦСКА

"През последните 6 години и половина Бусато спечели уважението и признателността на всички, които са свързани с „армейската“ футболна идея. ЦСКА благодари на Густаво Бусато за всеотдайността и професионализма, които винаги е демонстрирал. Желаем му много бъдещи успехи на футболния терен, здраве и семейно щастие!", написаха "червените".

ЦСКА се разделя с бразилския вратар Густаво Бусато. Двете страни прекратяват договора по взаимно съгласие. Густаво...

Posted by CSKA Sofia FC on Monday, January 12, 2026

В последните дни Бусато изгледаше примирен с мисълта, че ще напусне „армейците“. Той публикува видео с най-добрите си изяви с „червения“ екип през този сезон, а под него написа: „Благодарен съм за всеки ден от живота си, за всичко, което съм постигнал досега. И вярвам, че бъдещето ми носи още по-големи постижения!“.

Впоследствие разкри за среща с ръководството в една от социалните мрежи, като публикува снимка, на която държи колаж свързан с една от най-знаменитите победи на родния гранд в последните години – успеха с 3:1 над италианския Рома в Лига Европа през сезон 2020/21. Според медийна информация се очаква бразилецът да получи предложение за работа в клуба като скаут или треньор в школата (подробности четете в линка).  

Джем Юмеров
