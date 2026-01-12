Спорт:

Над 1000 сигнала за необосновано повишени цени от началото на 2026: Колко са нарушителите?

От началото на 2026 година, когато България прие еврото за официална валута, са подадени над 1000 сигнала за необосновано повишение на цените в търговски обекти у нас. По много от тях Национална агенция за приходите (НАП) и Комисия за защита на потребителите (КЗП) все още работят, а до момента има 28 нарушения. Издадени са 11 наказателни постановления от НАП – те са на стойност 60 000 лева, или около 30 000 евро. Това съобщиха от агенцията на брифинг на 12 януари във връзка с проверка в столичен фризьорски салон.

Какви обекти са проверени?

Сигналите предимно са за услуги. Има доста и за повишение на цените на хранителни стоки, отчетоха от НАП.

"Приоритетно сме проверили над 500 фризьорски и козметични услуги от началото на годината. Проверили сме съвместно с КЗП над 90 паркинга, 174 фитнеса, 24 обекта, които предоставят преводи и легализация, 28, които предоставят образователни услуги. От октомври досега сме проверили над 600 хранителни магазина", добавиха от агенцията.

Не е ясно точно колко от тях са в нарушение, защото проверките по сигналите продължават.

Близо 400 човека в страната работят на терен, "но тази бройка е доста динамична, защото в момента сме мобилизирали целия капацитет и предстои да бъдат включени други колеги от агенцията, които имат други функции, ако е необходимо", добавиха от НАП.

