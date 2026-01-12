Лайфстайл:

Официално: Двама шампиони с Левски се върнаха на работа на "Герена"!

От Левски подписаха договори с бившите футболисти на клуба Владимир Гаджев и Георги Сърмов, които ще работят като скаути за академията.

"ПФК Левски подписа договори с бившите си футболисти Владимир Гаджев и Георги Сърмов. Двамата започват работа в клуба като скаути към „Академия Левски“. С тяхното привличане клубът цели да подпомогне и разшири работата на детско-юношеската школа, като продължи тенденцията да привлича голяма част от най-талантливите млади футболисти в България.

Владимир Гаджев е юноша на Левски, а за първия тим на „сините“ записва 211 мача и вкарва 27 гола. В много от тези двубои той носи и капитанската лента, а през сезон 2008/2009 става шампион. След края на кариерата си за кратко е и председател на Управителния съвет на Хебър.

Георги Сърмов има 121 мача и 10 гола със синята фланелка. Той е двукратен шампион на България през сезон 2006/2007 и 2008/2009. Печели и Купата на България през сезон 2006/2007.

ПФК Левски пожелава на Гаджев и Сърмов много успехи в клуба на сърцето им", написаха от Левски.

Джем Юмеров
