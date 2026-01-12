Инвеститорското доверие в еврозоната надмина очакванията

Инвеститорското доверие в еврозоната достигна шестмесечен връх в началото на 2026 г., въпреки че очакванията все още остават песимистични, сочат заключенията от проучване, проведено от института за изследване на поведенческите нагласи "Сентикс“ предаде Ройтерс. Индексът на инвеститорското доверие на "Сентикс“ се повиши повече от очакваното - до минус 1,8 пункта през месец януари спрямо минус 6,2 пункта през месец декември.

Очакваше се инвеститорското доверие да нарасне по-слабо – до минус 5,1 пункта.

Подобрението на доверието сред инвеститорите в еврозоната се дължи в най-голяма степен на индекса на очакванията за бъдещето, който се повиши до 10 пункта от 4,8 пункта през декември.

Възходяща тенденция

В същото време оценката на текущата ситуация остана ниска – на ниво от минус 13 пункта. Въпреки това индексът показа възходяща тенденция, отбелязват от „Сентикс“.

„Като цяло процесът на възстановяване остава вял и все още не показва силен импулс“, заявиха от института и допълниха, че въпреки подобрението в настроенията, все още не може да се отбележи стабилно възстановяване на икономиката в еврозоната.

„В Германия в началото на годината се забелязва лек лъч надежда“, допълват експертите. Настроенията на германските инвеститори отбелязват ръст до минус 16,4 пункта през януари, което е подобрение в сравнение с минус 22,7 пункта през декември и най-високото ниво от август 2025 г.

Индексът за очакванията за бъдещото развитие в Германия се повиши до 5,5 пункта от минус 1,3 пункта през предходния месец, което „е класически „сигнал за обрат“. „Остава да проследим дали Германия ще възстанови позициите си през 2026 г.“, добавят от института.

Индексът, отразяващ оценките на германските инвеститори за текущата ситуация, расте до минус 36 пункта от минус 41,8 пункта през декември 2024 г.

Проучването е проведено в периода от 8 до 10 януари сред 1091 инвеститори от еврозоната.