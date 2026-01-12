Обрат по делото за побоя над Слави Ангелов, намесиха Бойко Рашков и Васил Божков

Нови експертизи ще бъдат назначени по делото за побоя над журналиста Слави Ангелов, след като Софийският апелативен съд уважи искане за изготвяне на допълнителна техническа експертиза и две справки. По делото като подсъдими са привлечени близнаците Георги и Никола Асенови, както и Бисер Митрев. През миналата година тримата получиха присъди от по пет години лишаване от свобода за нападението, извършено през март 2020 г. малко преди 21:00 часа в близост до дома на Ангелов.

Съдът обаче отхвърли искането на защитата за разпит на допълнителни свидетели, сред които Бойко Рашков, Васил Божков и Орлин Алексиев. Мотивът е, че подобни разпити биха били неотносими към предмета на делото и биха довели до отклоняване от основните факти. Още: Слави Ангелов: Цялата свинщина е заради липсата на правосъдие и възмездие

Прокурорът по делото Юлиян Лефетров посочи, че споменатите лица фигурират в показанията единствено в контекста на различни обстоятелства, без пряка връзка с обвинението. От своя страна защитата на Бисер Митрев аргументира искането си с това, че имената им са били посочени от свидетеля Ивайло Серафимов. Още: Сравнение на правосъдието при Благомир Коцев и обвинения за побоя на Дебора: Слави Ангелов с оценка