По-ефективни и смъртоносни: Новости при руските дронове "Шахед" (ВИДЕО)

Русия вече използва дронове клас "Шахед" ("Геран") по нов начин – руснаците могат да разчитат на живо видеопредаване на картина, като това беше доказано от видеокадри, публикувани от центъра "Рубикон" - елитно руско звено за работа с безпилотни летателни системи, което е на пряко подчинение на руското военно министерство. Видеокадрите, които са доказателство, са от руската атака срещу американска компания в Днипро (Днепропетровск), при която бяха поразени резервоари-цистерни с олио – ОЩЕ: 300 тона олио се разляха в Днипро след руска атака с дронове, 35 товарни вагона дерайлираха в Русия (ВИДЕО)
The "Rubikon" center of Russia’s Ministry of Defense published UAV footage showing the attack on oil tankers in Dnipro on January 5.— WarTranslated (@wartranslated) January 12, 2026
The Shahed drones were equipped with video cameras transmitting live footage. The Russians can see in real time where their guided drones are… pic.twitter.com/fTLYIiLu7T
Нововъведението позволява на руските оператори на дронове в реално време да виждат какво правят машините по нов начин. За да могат да предават картина на живо, дроновете са оборудвани или с модули за терминали Starlink, или с LTE стандарт (вид стандарт за безжична връзка, който е считан за преходен към 4G), или с решетъчна мрежа (вид локална WiFi мрежа), ако говорим за рояк от дронове.
Междувременно, известният украински експерт по електронни и радиокомуникации Серхий Бескрестнов, известен с позивната си "Светкавица" (Flash), предупреди, че руските дронове „Шахед“ могат и пренасят противотанкови мини. Мините са с магнитен детонатор и обикновено се слага на дрона, за да може когато той падне и към него се приближат специалисти да го обезвредят, да се взриви. Не се приближавайте до паднал невзривен „Шахед“ с кола, предупреждава украинският специалист - Още: Нови украински дронове-прехващачи вече свалиха руски реактивни "Шахед"-и (ВИДЕО)
И Украйна обаче се похвали с успехи що се отнася до дроновете – с постиженията на Центъра за координация на дронове в рамките на Седми десантно-щурмови корпус. От началото на 2026 година, благодарение на работата на центъра са убити и ранени 518 руски войници и са унищожени над 90 единици военна техника:
For over a month, the Drone Systems Coordination Center has been operating at the base of the 7th Air Assault Corps. Bringing together operators from multiple branches, Air Assault, Ground Forces, Navy, Police, and National Guard, it’s streamlined real-time intelligence and… pic.twitter.com/Zm95kpFyk3— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 12, 2026