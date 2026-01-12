Лайфстайл:

По-ефективни и смъртоносни: Новости при руските дронове "Шахед" (ВИДЕО)

12 януари 2026, 17:35 часа 462 прочитания 0 коментара
Русия вече използва дронове клас "Шахед" ("Геран") по нов начин – руснаците могат да разчитат на живо видеопредаване на картина, като това беше доказано от видеокадри, публикувани от центъра "Рубикон" - елитно руско звено за работа с безпилотни летателни системи, което е на пряко подчинение на руското военно министерство. Видеокадрите, които са доказателство, са от руската атака срещу американска компания в Днипро (Днепропетровск), при която бяха поразени резервоари-цистерни с олио – ОЩЕ: 300 тона олио се разляха в Днипро след руска атака с дронове, 35 товарни вагона дерайлираха в Русия (ВИДЕО)

Нововъведението позволява на руските оператори на дронове в реално време да виждат какво правят машините по нов начин. За да могат да предават картина на живо, дроновете са оборудвани или с модули за терминали Starlink, или с LTE стандарт (вид стандарт за безжична връзка, който е считан за преходен към 4G), или с решетъчна мрежа (вид локална WiFi мрежа), ако говорим за рояк от дронове.

Междувременно, известният украински експерт по електронни и радиокомуникации Серхий Бескрестнов, известен с позивната си "Светкавица" (Flash), предупреди, че руските дронове „Шахед“ могат и пренасят противотанкови мини. Мините са с магнитен детонатор и обикновено се слага на дрона, за да може когато той падне и към него се приближат специалисти да го обезвредят, да се взриви. Не се приближавайте до паднал невзривен „Шахед“ с кола, предупреждава украинският специалист - Още: Нови украински дронове-прехващачи вече свалиха руски реактивни "Шахед"-и (ВИДЕО)

И Украйна обаче се похвали с успехи що се отнася до дроновете – с постиженията на Центъра за координация на дронове в рамките на Седми десантно-щурмови корпус. От началото на 2026 година, благодарение на работата на центъра са убити и ранени 518 руски войници и са унищожени над 90 единици военна техника:

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
