Kaufland събира семействата около трапезата със седмица на XXL предложенията

Основни продукти в големи разфасовки и то на страхотни цени могат да открият клиентите на Kaufland България до 18 януари. Всички онези вкусни домашни гозби, които събират семейството около трапезата, сега могат да бъдат и повече, и по-изгодни. Ритейлърът предлага богат избор от яйца, картофи и месо, а всички предложения могат да бъдат разгледани тук.

Сред акцентите за основното на масата са предложенията с Kaufland Card – пилешко филе от гърди от свежата витрина за 4,59 € / 8,98 лв. за килограм и телешки бургер от серията на Kaufland „Шеф месар“ – 2 броя х 300 г само за 5,71 € / 11,17 лв. Традиционните домашни рецепти могат да бъдат допълнени с български яйца „Зора“ размер М – 20 броя за 3,57 € / 6,98 лв., български кашкавал от краве мляко „Наборъ“ от свежата витрина за 7,66 € / 14,98 лв. за килограм и мити картофи 5 кг за 2,02 € / 3,95 лв. Друг любим продукт у дома - прясно мляко „Верея“ сега струва 2,55 € / 4,99 лв. за 2 л, което позволява както ежедневна употреба с кафе или закуски, така и приготвянето на лесни и бързи сладки изкушения като мляко с ориз или яйчен крем.

Намаленията са големи и при плодовете и зеленчуците. Зимните вкусове на масата идват с 45% отстъпка при репички „Брей!“, сладките картофи, подходящи за гарнитура, са на цена от 1,27 €/ 2,48 лв. за килограм, а морковите и чесънът са на половин цена. Ябълката златна превъзходна за 1,22 €/2,39 лв. за килограм и крушите Конференс с 40% дават свежа енергия на всеки член от семейстово. А вкусните и традиционни мандарини през зимата могат да бъдат закупени с 50% отстъпка в 1 кг. мрежа.

В големи и изгодни разфасовки могат да бъдат намерени още краве сирене „Димитър Маджаров“, странджанско дядо от „Стария Ловец“, 5 кг. брашно „София Мел“, кисело мляко „Верея“, краве масло „PARMAREGGIO“ и много други.

Притежателите на Kaufland Card могат да избират между разнообразни продукти и да получат 25% намаление. Сред тях са замразените предложения на Bella и Family – подходящи за бързи и любими семейни рецепти, както и всички млечни продукти на Danette, които внасят сладък акцент за малки и големи. За тези, които спортуват и се грижат за формата си, продуктите на Born Winner са идеален избор. Удобство и вкус към домашното меню добавят и предложенията на Maggi. За любителите на мезетата и сандвичите ритейлърът е намалил и всички колбаси „слайс“ Майстор Цветко. Така около трапезата всеки член на семейството може да намери нещо за себе си.

XXL седмицата предлага и идеи за почерпка за всеки повод. Сред сладките изкушения са бонбони Suchard за 2,55 € / 4,99 лв., както и шоколадите Milka с 52% намаление. За любителите на хрупкавите вкусове брускетите Maretti се предлагат в комплект от 3 броя само за 1,63 € / 3,19 лв., а от пекарната на Kaufland идва и U-образна баничка с 50% намаление за 0,44 € / 0,86 лв. Така всяка среща у дома – от семейни посещения до приятелски вечери – може да бъде придружена с подходяща почерпка за всички. Клиентите могат да се запознаят с брошурата на Kaufland България тук.