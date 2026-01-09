Войната в Украйна:

09 януари 2026, 09:04 часа 293 прочитания 0 коментара
Спортът на бъдещето: Роботи вече и на боксовия ринг (ВИДЕО)

Два хуманоидни робота с ръст на малки деца излязоха на ринга в арената BattleBots, където премериха сили в експериментален двубой от новия формат Ultimate Fighting Robot (UFB) – зрелище на границата между технологии и бойни спортове, представено на изложението CES в Лас Вегас.

Роботите залитаха, разменяха удари с ръце и крака и често пропускаха целта, което предизвикваше смях и аплодисменти от публиката. За разлика от познатите състезания с машини на колела и разрушителни инструменти, тук залогът е различен – организаторите искат да превърнат битките от механично зрелище в нещо по-близко до смесените бойни изкуства.

Сблъсъкът беше ръководен от човек, който се обръщаше към роботите така, сякаш са истински бойци. „Това е спортът на бъдещето“, заяви Виталий Булатов, съосновател на UFB заедно със съпругата си Ксения. Двамата разчитат, че публиката ще бъде привлечена не само от технологиите, но и от „човешките истории“ на операторите, които управляват роботите.

Командите за удари идваха от пилоти край ринга, използващи камери и контролери с датчици за движение, подобни на тези за видеоигри на Nintendo. Камерите улавяха движенията на операторите в реално време, а роботите ги повтаряха – с променлив успех. Понякога изглеждаха като боксьори със завързани очи, но когато ударите падаха в целта, публиката реагираше бурно.

„С още развитие това определено може да стане по-зрелищно, както във филма „Живо стомана“, коментира зрителят Естебан Перес от Денвър. Макар сегашните двубои да са далеч от холивудските образи, събитията на UFB вече разпродават зали в Сан Франциско и привличат млади професионалисти от технологичния сектор.

Освен забавление, битките имат и практическа стойност – те позволяват събиране на данни за движенията на тялото, които могат да се използват за обучение на софтуера на роботите. „Интересно е да се види не само шоуто, но и какви са характеристиките на различните роботи“, каза Яел Розенблум от екипа на хуманоидния робот Atlas на компанията Boston Dynamics, присъствала на събитието. 

Източник: БГНЕС

