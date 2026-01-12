800 евро заплата и настаняване: Франция започна кампания за доброволна военна служба

Франция започна днес кампанията си по набиране на млади хора за доброволна военна служба, чието създаване бе обявено от френския президент Еманюел Макрон. Тридесет години след края на задължителната военна служба във Франция, обявяването на доброволната военна служба от президента Макрон през ноември миналата година "е част от дългосрочната еволюция към по-хибриден модел на армията", посочва министърът на въоръжените сили Катрин Вотрен, цитирана от Франс прес.

През тази година френските въоръжени сили се надяват да наберат 3000 души, от които 1800 в сухопътните сили, 600 във военновъздушните и космическите и 600 във военноморските сили. Техният брой се очаква да нарасне през 2027 г. до 4000, до 2030 г. да се увеличи до 10 000 души, а до 2035 г. - до амбициозните 42 500 души.

Младежите от двата пола на възраст от 18 до 25 години могат да кандидатстват до април тази година, за да бъдат мобилизирани през септември или ноември за период от десет месеца. Те ще могат да отбият военната си служба изцяло в континентална Франция или в някоя от отвъдморските ѝ територии.

Това означава, че новобранците няма да бъдат изпращани в чужбина, особено в случай на "сблъсък" с руската армия, какъвто според ръководителя на генералния щаб на френските сили Фабиен Мандон може да има до няколко години.

"Да избереш военната служба означава да участваш в защитата на сънародниците си, на страната си в една среда, която по мнението на всички, стана несигурна", посочи Мандон по време на пресконференция заедно с министър Катрин Вотрен и ръководителите на генералните щабове на трите рода въоръжени сили (сухопътни, военновъздушни и военноморски сили).

Младите доброволци ще получават близо 800 евро брутна заплата на месец и ще им бъде осигурено настаняване.

Предвижда се общите разходи, които покриват заплатата, оборудването, униформите и настаняването, да бъдат на стойност от 2,3 млрд. евро за периода между 2026 и 2030 г.

След края на десетмесечната военна служба младежите ще могат да продължат висшето си образование, да станат част от оперативния резерв или да се зачислят към действащата армия.