Защо танкерите от "сенчестия флот" ударно сменят странните си флагове с руски?

В последните дни САЩ задържаха танкерите "Олина" и "Маринера", както и още 3 кораба, в кампания, с която целят да спрат износа на венецуелски петрол. И двата горепосочени са част от руския "сенчест флот", с който се заобикалят санкции, но са били фалшиво регистрирани под други знамена. Знаков стана случаят с "Маринера" (Marinera), който първоначално носеше името Bella 1 - Русия официално даде разрешение той да плава под нейния флаг, но въпреки това американските власти се качиха на кораба, докато руска подводница "гледаше" безпомощно.

Нов подход

В края на 2025 г. се е появила нова тенденция: танкерите от "сенчестия флот", които превозват санкциониран суров нефт, бързо вдигат ново знаме - руското. Техната надежда е, че като оперират под знамето на страна със силен военноморски флот, ще могат да заобиколят американската блокада върху превоза на венецуелски петрол и да избегнат прехващане от бреговата охрана. Изглежда обаче, че това не работи. САЩ не се съобразяват, а напротив - наблюдават и други кораби, които се опитват да избегнат блокадата, посочват американски официални лица.

Очевидният опит на Marinera да потърси защита от Москва се провали. Танкерът все пак се оказа празен. Руското външно министерство заяви, че двама руски членове на екипажа ще бъдат освободени по споразумение с американското правителство. Американски официални лица заявиха, че екипажите на всички задържани кораби в крайна сметка ще бъдат екстрадирани.

15 кораба са сменили флага си с руски през последните седмици

Само през последните две седмици, със засилването на опитите на администрацията на Тръмп да блокира износа на суров петрол от Венецуела, повече от 15 танкера, участващи в транспортирането на санкциониран нефт, са сменили флага си с руски, по данни на Lloyd's List Intelligence. Корабите под руски флаг все още представляват малка част от "сенчестия флот".

"Приемането на руския флаг е начин за предполагаемата защита на тъмния флот от нападения“, казва Ричард Мийд, който е главен редактор на специализирания в корабоплаването Lloyd's List. „Това със сигурност може да се превърне в конфликтна точка между Вашингтон и Москва", посочва той, цитиран от The Wall Street Journal.

Общо 25 танкера са сменили флага си с руски през последните три месеца на 2025 г., гласят данни на S&P Global Market Intelligence. От тях 18 са сменили знамето си през декември, а 16 са били санкционирани от Обединеното кралство или САЩ. Легитимността на тези промени по време на пътуване - съгласно международното морско право - е неясна, посочва S&P.

Промяна на имена и фалшиви координати

Смяната на флага бележи поредния етап в еволюцията на флота от танкери, които превозват петрол от Венецуела, Иран и Русия. Операторите на тези кораби полагат големи усилия, за да прикрият произхода на товара си и да избегнат откриването му. Тактиките включват промяна на имената на корабите и фалшифициране на координатите.

Доскоро по-голямата част от този сенчест флота плаваше под флагове на страни като Габон, Либерия, Източен Тимор и Малави. Ръководители на корабни компании и адвокати казват, че който и да контролира новите танкери под руски флаг, се е надявал, че САЩ няма да посмеят да се докоснат до кораби, които Москва счита за свои.

В случая с "Маринера" външното министерство в Москва заяви, че танкерът е получил разрешение да плава под руски флаг в края на декември, че това е в съответствие с международните и руските закони и че корабът плава към Русия. Екипажът нарисува руския флаг на борда на кораба, докато той беше преследван, и плавателният съд бе регистриран като „Маринера“ в руския корабен регистър. Прессекретарят на Белия дом Карълайн Лийвит обаче заяви, че корабът е „считан за без гражданство, след като е плавал под фалшив флаг“.

САЩ наложиха санкции на плавателния съд през 2024 г., твърдейки, че е превозвал петрол за подкрепяната от Иран шиитска групировка „Хизбула“, действаща в Ливан. Преди да премине на страната на Русия, Bella 1, както бе предишното му име, е плавал под флага на Гвиана, където властите са предупреждавали, че кораби използват знамето ѝ неправомерно.

