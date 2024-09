Защо компютрите са по-добри от книгите? Отговорът на Бил Гейтс през 1992 г. (ВИДЕО)

Съвременното общество отдавна спори дали компютрите - с огромните си възможности, които ни дава, не ни отнемат удоволствието от книгите. Споровете за това колко трябва да четат младите и колко време отделят пред екраните е безкраен и най-вероятно никога няма да намери своя окончателен отговор.

Видео от 1992 г. обаче дава интересен поглед върху мнението на Бил Гейтс - един от основните "виновници" да живеем в настоящите информационни времена. Запитан по време на интервю с какво компютрите са по-добри от книгите от една видимо скептична журналистка, Гейтс все пак запазва спокойствие и се опитва да обясни съвсем ясно.

This was Bill Gates' response to why we need computers over books, 1992 pic.twitter.com/HlTp8DDnri