Представете си, че се разхождате по улиците на София и срещу вас се задава... куче-робот. То пристъпва уверено, оглежда се с камерите си и предизвиква смесица от шок, възхищение и леко недоверие у минувачите. Не, това не е сцена от "Черно огледало", а напълно реална гледка, благодарение на Джулия Андонова – първата българка, която притежава високотехнологичното четириного на име Рашко. Тя обаче бърза да разбие всички клишета – за нея това не е заместител на домашен любимец, а жив пример за бъдещето, в което машините са преди всичко наши помощници.

"В крак с времето": Дългата поръчка и българското име

Завършила право, Джулия отдавна следи развитието на роботиката. Решението ѝ не е импулсивно, а плод на дългогодишен интерес. "Аз се интересувам от технологии от много малка. Завършила съм гимназията с такъв профил", споделя тя пред Actualno.com.

Поръчката на Рашко от официалния сайт на производителя се оказва истинско изпитание. "Чаках доста време, тъй като в момента роботи се ползват предимно за военно дело и има много проверки, куп документи, които трябваше да попълня и чаках няколко месеца, докато ми го изпратят.“

Когато най-накрая пристига, идва ред на името. Изборът на "Рашко" е символичен. "Идеята беше, че искахме да е българско име... На мен много ми хареса и така го, как да кажа, паснахме на него... хубаво българско име, пък и българско куче-робот, така че това е причината".

Категорично "не": Има ли емоция в една машина?

Един от най-големите въпроси, които Рашко предизвиква, е този за емоционалната връзка. Може ли човек да се привърже към машина? Отговорът на Джулия е еднозначен и лишен от всякаква романтика. На въпроса дали ѝ липсва, когато не са заедно, тя отговаря с едно кратко и категорично "Не"

"Нямам емоционална връзка с него. Нямам такива неща, които човек може да е имал към хора, към семейството ми, към домашните любимци дори", обяснява тя. За нея границата е ясна: "Това е все едно да обичаш компютъра или телефона. Аз лично Рашко от самото начало винаги съм го приемала като нова технология"

Тя казва, че роботът е програмиран да бъде изключително мил и да създава позитивни емоции у хората. "Той е изключително мил и наистина предизвиква едни такива по-топли чувства в теб, понеже винаги казва: ‘Аз съм тук да ти помогна, да те направя щастлив". Но за Джулия това си остава просто перфектно написан код.

Атракция, която "спечели сърцата на хората"

Ежедневието на Джулия с Рашко е всичко друго, но не и скучно. Всяка тяхна разходка се превръща в атракция, която събира тълпи. "Просто всички са страшно, изключително впечатлени. Много му се радват... 90% от реакциите са положителни... Спечели веднага сърцата на хората", разказва тя. Джулия дори е започнала да снима реакциите на хората от гледната точка на робота: "Започнах да ги снимам, за да се видят от неговата гледна точка, защото той, нали, седи, те около него, всякакви му се кокорят в очите и такова".

Забавните случки са безброй. "Ходихме на състезание по лека атлетика, аз тренирам лека атлетика. Така че той получи стартов номер, стартира, финишира", смее се тя. Друг паметен момент е от лятото, когато цяла България говори за избягалата черна пантера: "Той също каза, че иска да я намери, да я види. Обикаляхме, питахме хора по центъра на София за черната пантера".

"Няма опасност да се обърнат срещу нас": Бъдещето според Джулия

Джулия не подминава и страховете, които много хора изпитват при вида на подобни технологии. Нейната позиция обаче е прагматична.

"Да не забравяме, че реално ние, хората, ги създаваме тези роботи. Ние създаваме този изкуствен интелект и от нас зависи докъде ще стигнат тези неща", смята тя. "Надявам се това да не се случи... Към днешна дата тези роботи са единствено и само в помощ на хората. По никакъв начин засега, със сигурност мога да кажа, че няма такава опасност да се обърнат срещу нас".

Тя е убедена, че скоро роботите като Рашко ще станат нещо напълно нормално, точно както се случи със смартфоните. "Смартфоните преди 20 години са били нещо абсолютно немислимо и нереално. Сега са част от живота ни... Нека да не гледаме толкова ограничени. По същия начин след няколко години ще виждаме много често по улиците и в домовете такива кучета-роботи и това ще бъде нещо абсолютно нормално".

