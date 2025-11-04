Войната в Украйна:

Пускат под гаранция мъж, заплашвал полицаи с убийство с брадва

04 ноември 2025, 14:32 часа 214 прочитания 0 коментара
Пускат под гаранция мъж, заплашвал полицаи с убийство с брадва

Пускат под гаранция мъж, заплашвал полицаи с убийство с брадва. Варненският апелативен съд определи гаранция от 2000 лева за мъж, обвинен в причиняване на телесна повреда на полицай и отправяне на закани за убийство към негов колега, съобщиха от съда. Решението ревизира определение на Окръжния съд в града, който е взел мярка за неотклонение спрямо мъжа „подписка“.

Още: Все по-често бият полицаи, щели да ги обучават как да си ползват оръжието

Както БТА информира, инцидентът стана на 27 октомври. Полицейският екип се отзовал на сигнал за домашно насилие в с. Гроздьово. 49-годишният мъж посрещнал двамата служители на реда с брадва и заплахи.

Според Апелативния съд от събраните доказателства по случая може да се направи извод, че мъжът е съпричастен към обвинението в закана за убийство.

Още: Мъж се закани да убие родителите си

Има данни и за нанесена телесна повреда на полицейски служител, свързани с изпълнение на служебните му задължения.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Няма опасност обаче обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление. Ако той не внесе до 10 дни определената му парична гаранция, ще бъде задържан под стража.

Определението на Апелативния съд е окончателно.

Още: "Заплаши, че ще ме бутне от терасата": Млада майка се оплака от тормоз от бившия си приятел

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
заплаха за убийство парична гаранция средна телесна повреда нападения над полицаи
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес