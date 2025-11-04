Al заменя сматрфоните до няколко години: Мъск с прогноза (ВИДЕО)

Милиардерът Илон Мъск е убеден, че изкуственият интелект (Al) ще замени смартфоните в сегашния им вид през следващите пет години. Според него „телефонът на бъдещето“ няма да има нито операционна система, нито приложения – той ще бъде просто портал към изкуствения интелект. „По принцип ще имате изкуствен интелект на сървър, който взаимодейства с изкуствен интелект на вашето устройство“, обясни Мъск в подкаста на Джо Роган.
ОЩЕ: Кипър представи първия интерактивен екскурзовод с изкуствен интелект
Musk is convinced that AI will replace smartphones in their current form within the next five years— NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2025
In his view, the “phone of the future” will have neither an operating system nor apps — it will simply be a gateway to AI.
“Basically, you’ll have AI on a server interacting with… pic.twitter.com/KsWQQoXVkr
През 2023 г. медиите съобщиха, че OpenAI вече работи върху устройство, базирано на изкуствен интелект. Видът на устройството не беше разкрит, но мнозина предположиха, че може да е смартфон.
Устройството няма да има традиционни операционни системи или приложения. Вместо това, устройството ще предвижда и показва това, от което се нуждаете. Изкуственият интелект, вграден в устройството, ще обработва суровите данни локално, изпращайки само прецизирани заявки към сървърите.
ОЩЕ: Изкуствен интелект ще асистира на лекарите в Гърция
Мъск намеква за нови потоци, като например генериране на персонализирано съдържание.