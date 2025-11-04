Любопитно:

Al заменя сматрфоните до няколко години: Мъск с прогноза (ВИДЕО)

04 ноември 2025, 09:11 часа 441 прочитания 0 коментара
Al заменя сматрфоните до няколко години: Мъск с прогноза (ВИДЕО)

Милиардерът Илон Мъск е убеден, че изкуственият интелект (Al) ще замени смартфоните в сегашния им вид през следващите пет години. Според него „телефонът на бъдещето“ няма да има нито операционна система, нито приложения – той ще бъде просто портал към изкуствения интелект. „По принцип ще имате изкуствен интелект на сървър, който взаимодейства с изкуствен интелект на вашето устройство“, обясни Мъск в подкаста на Джо Роган.

ОЩЕ: Кипър представи първия интерактивен екскурзовод с изкуствен интелект

През 2023 г. медиите съобщиха, че OpenAI вече работи върху устройство, базирано на изкуствен интелект. Видът на устройството не беше разкрит, но мнозина предположиха, че може да е смартфон.

Устройството няма да има традиционни операционни системи или приложения. Вместо това, устройството ще предвижда и показва това, от което се нуждаете. Изкуственият интелект, вграден в устройството, ще обработва суровите данни локално, изпращайки само прецизирани заявки към сървърите.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Изкуствен интелект ще асистира на лекарите в Гърция

Мъск намеква за нови потоци, като например генериране на персонализирано съдържание.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
смартфон Изкуствен интелект Илон Мъск
Още от Технологии
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес