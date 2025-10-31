Войната в Украйна:

Много скромно Русия представи лазер за сваляне на дронове

31 октомври 2025, 15:40 часа 310 прочитания 0 коментара
Дъщерно дружество на огромната руска военна корпорация "Ростех" доста дискретно представи новата си разработка – боен лазер, предназначен да сваля дронове. Отличителната му черта е мобилността. Системата е монтирана на камион КамАЗ и "може да удря няколко високоскоростни безпилотни летателни апарата от различни видове, включително FPV дронове, в рамките на една минута". Това пише специализираното украинско издание Defense Express.

Не е ясно как се казва лазерът и това е доста изненадващо - самата система беше представена със снимки, но е скрита под камуфлажна мрежа. Това е типично за начина, по който Русия представя оръжия, които се опитва да представи като свои – както беше в случая с китайския лазер "Тих ловец", преименуван на "Кочевник".

Не беше предоставена информация за характеристиките на лазера, включително неговата мощност. Единствено беше казано, че "комплексът е базиран на лазер с въздушно охлаждане с висока мощност и електрооптична система за откриване и проследяване на цели" и че се захранва от бордови батерии. 

На база СНИМКАТА, може да се предположи, че лазерът локализира цели не само с електрооптичната система за насочване, видима през отвор в камуфлажната мрежа, но и от радар. Най-вероятно е използван добре познатият компактен радар "Репейник" – той има деклариран обхват на откриване от 2 км за цели като квадрокоптера Mavic. Това означава, че ефективният обхват на лазера за удар е по-кратък. Не може обаче да се каже дали лазерът всъщност не е китайска разработка. Например Беларус представи китайска система за своя – така нареченият боен лазер "Шафран".

Трябва също да се отбележи, че Китай вече е продавал лазери против дронове, но реалното им използване в Саудитска Арабия показва, че унищожаването на дрон отнема 15-30 минути и има огромни проблеми с охлаждането му. В същото време Китай използва или поне демонстрира бойни лазери, които са много по-големи по размер, което подчертава много по-голямата мощност, необходима за реално унищожаване на дронове.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
