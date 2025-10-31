Достъпни мобилни устройства, които могат всичко от Vivacom

Интервю с директора „Продукти и услуги“ на Vivacom Любомир Малоселски

Г-н Малоселски, за първи път пуснахте собствен 5G таблет. Има ли интерес към него, оправдават ли се очакванията ви?

Да, интересът към първия ни Vivacom 5G Tab е много голям. Няколко пъти правихме доставки - количествата бързо се изчерпват. Но го очаквахме, защото таблетът има функционалности, които го правят изключително полезен и удобен и за работа, и за забавление, и за учениците. Освен че има вградени AI функции, които много помагат във всекидневното му ползване, има и голямо място за съхранение, много издръжлива батерия, която се зарежда бързо, и поддържа eSIM технология. За максимално удобство и гъвкавост има и клавиатура, и удобен калъф. Наистина перфектен помощник за цялото семейство, който отговаря и на едно от най-важните условия за клиентите – достъпната цена. Очаквано, най-голям интерес има към Unlimited плановете ни с Vivacom 5G Tab, защото така потребителите могат да се възползват от всички предимства на нашата 5G мрежа, с най-голямо покритие в България.[1] Ако трябва да обобщя, дойде времето на достъпни мобилните устройства, които могат всичко - и Vivacom много успешно влиза в тази тенденция, като предлага някои от най-интересните за пазара продукти.

Това важи ли и за новия ви смартфон, който също обявихте?

И двете устройства правят иновациите по-достъпни за всеки потребител и така улесняват всекидневния ни живот. И затова търсенето им е много голямо.

За новия ни смартфон мога да кажа, че е още по-интелигентен и по-мощен от предишния модел. Функциите, с които идва, дават най-високата добавена стойност на клиентите ни досега. Категорично Vivacom 5G Pro 2 е най-добрият ни 5G смартфон. Разбира се, AI функциите са вградени и дават много възможности. Например, всеки може да получи автоматичен превод на разговори и съобщения - в реално време. Основната камера е 108 МР и там изкуственият интелект значително ускорява и улеснява обработката на снимки. Устройството е с още по-голяма памет - 8 GB и 256 GB място за съхранение на всякакви файлове. И още много впечатляващи характеристики на цена, която рядко се среща за такъв клас смартфони. С устройствата и Unlimited плановете на Vivacom неограниченото 5G изживяване е достъпно наистина за всеки.

Unlimited плановете, които стартирахте преди 3 г, вече се ползват от много клиенти. Какво следва днес – колко още може да се развива тази услугата?“

Бих казал – неограничено. За тези 3 години вече надградихме Unlimited портфолиото с нова добавена стойност. Увеличаваме скоростите в пакетите, включително с уникални бустери. Миналата година добавихме и роуминг данни за 13 държави извън Европейския съюз. Непрекъснато подобряваме пакетните предложения, за да направим услугите атрактивни и достъпни за все повече потребители у нас.

Резултатите показват, че потребителите все повече търсят продукти и услуги, за които не им се налага да избират между качеството и цената. Показателно е, че клиентите на Vivacom, които избират Unlimited планове, са се увеличили до 65% от всички.

Освен Unlimited плановете, преди две години, например, пуснахме домашния 5G интернет (5G Home Internet). Следвайки потребностите на клиентите за бърз интернет и качествена телевизия, пуснахме EON в комбинация с 5G Home Internet, благодарение на предимства на нашата 5G мрежа.

Представете си колко много ще се увеличат възможностите за всички, когато неограничената свързаност ще бъде достъпна за цялото българско население само след няколко години, когато 5G мрежата на Vivacom се очаква да покрие над 99% от населението на България.

Клиентите обаче стават все по-взискателни и трудно прощават и най-малкото неудобство с услугите. Как се справяте с това?

Решението е едно – винаги да поставяме клиента в центъра на всичко, което правим. Няма нито един проудкт на Vivacom, който да се е появил случайно, без обратната връзка на потребителите и най-вече без да сме изследвали тяхната удовлетвореност. Непрекъснато анализираме от какво имат нужда, какво им харесва, какво още им е необходимо –и надграждаме спрямо очакванията.

Така се появиха и новите ни устройства Vivacom 5G Tab и Vivacom 5G Pro 2 – за свързаност и свобода на общуване в 5G мрежата ни, с много допълнителни екстри, които подобряват преживяването и по време на работа, и в свободното време. И бързо се наредиха сред най-търсените на пазара.

Непрекъснато надграждаме предложенията за клиентите. В момента Vivacom предлага достъп до премиум спортни канали по избор с оферта с EON пакети. Това е страхотно предимство за спортните фенове, които могат да избира между Diema Xtra или Max Sport. EON пакетите предлагат за всеки член на семейството пълна свобода да гледа това, което обича, без компромис в качеството - от любимия си спортен отбор със статистика на живо, до богата селекция от разнообразни видео каталози. А оптичната мрежа на Vivacom осигурява страхотно клиентско изживяване за всеки клиент с бърза скорост и стабилна връзка, независимо от метеорологичните условия.

Стремим се винаги да отговаряме на очакванията и да усещаме емоционалния пулс на българските клиенти. След феноменалния успех на националния отбор по волейбол, например, искахме да удължим емоцията на българите и да ги поставим отново във фокуса. Всеки клиент може да гледа два ексклузивни документални филма за младите таланти в българския волейбол – „Нова надежда“ и „Мечтай бързо!“ в EON Видеотека до края на годината. Феновете вече могат да видят какво стои зад този грандиозен успех с ексклузивното съдържание в EON Видеотека.

[1] Победител в категория “5G Coverage Experience” според доклада Mobile Network Experience на Opensignal за България от януари 2025 г.. © 2025 Opensignal Limited. Повече на vivacom.bg.