23 години затвор за Харви Уайнстийн

67-годишният холивудски магнат Харви Уайнстийн бе осъден на 23 години затвор. Той бе признат за виновен в две изнасилвания и други случаи на сексуални посегателства. Самият Уайнстийн помоли за 5-годишна присъда, а адвокатите му помолиха съда да прояви милост.

Шест от жените, обвинили го в сексуални посегателства, седяха на първия ред в съдебната зала по време на произнасянето на присъдата.Повече от 80 жени, в това число актриси и модели разказа за посегателство от страна на Уайнстийн. Припомняме, че първата статия на The New York Times за действията наизлезе на 5 октомври 2017 година и имаше ефекта на бомба. В нея се цитираха разказите на няколко жени, които твърдяха, че са били подлагани на сексуален тормоз от холивудския продуцент и основател на филмовото студио Miramax. Само пет дни след публикуването на статията в The New York Times, New Yorker пусна онлайн дълъг материал, в който се цитираха и други жени, обвиняващи. Тези две статии, показващи филмовия магнат като сексуален хищник, който се е ползвал с мълчаливото благоразположение и дори съучастие на част от своите приближени и хора от киносредите. Разкритията дадоха смелост на много други жени, станали жертва на положението му на всемогъщ фактор в Холивуд, който може да си позволява всичко, да говорят. Днес над сто жени са свидетелствали срещу Харви Уайнстийн. Не бяха пожалени и други мъже в Холивуд, които също са се възползвали от положението си в киното, медиите, телевизията и политиката, за да упражняват сексуално насилие над жени.