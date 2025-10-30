Ариана Гранде се върна към предишното си аз (СНИМКА)

Поп звездата Ариана Гранде зарадва феновете си с впечатляваща промяна във визията и връщане към предишното си аз – от светъл рус цвят на косата тя премина към наситен шоколадово-кафяв нюанс. Трансформацията си певицата показа на 29 октомври чрез снимка в Instagram профила си. Тя публикува огледално селфи с надпис "Хубаво е да ме видите, нали?", с което направи препратка към героинята ѝ Глинда от "Wicked: For Good" ("Злосторница").

След близо три години, в които Ариана беше в клуба на блондиките заради филмовата адаптация на "Wicked", връщането към естествения тъмен цвят носи символика за ново начало. През този период тя премина от тъмнокафяво към платинено русо, поддържайки този образ за филмови кампании, музикални проекти и червени килими. Сега завръщането към тъмния нюанс отбелязва края край и ново начало, както в кариерата ѝ, така и в личния ѝ стил.

Снимка: Getty Images

Промяната е дело на стилиста Francesco De Chiara в сътрудничество с екипа на поп изпълнителката, пишат от Vogue. Изборът на топъл шоколадово-кафяв нюанс с отблясъци създава многопластов ефект, който поддържа косата здрава и бляскава, като същевременно запазва естествената дълбочина на цвета. Този подход прави прехода плавен и елегантен, без резки контрасти или изсветляване.

Промяната като нов етап - професионален и личен

Причините за промяната са няколко. Визуално, тя съвпада с приключването на ролята на Глинда във филмовата адаптация, като символизира завършекът на един етап в кариерата на Гранде.. Освен това, Ариана подготвя нови музикални проекти и турне, като визията ѝ сигнализира ново естетическо начало, пише ELLE.

Феновете на певицата реагираха изключително позитивно на промяната, споделяйки ентусиазирани коментари в социалните мрежи. Мнозина отбелязват носталгията си по "стария" образ на Ариана Гранде и приветстват завръщането ѝ към на тъмната коса, която винаги е била нейна запазена марка.

