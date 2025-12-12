Актьорите от "Хрониките на Нарния" се събраха отново след 20 години (СНИМКА)

Двадесет години след излизането на филма "Хрониките на Нарния: Лъвът, вещицата и гардеробът", актьорският състав се събра отново за специално събитие. Джорджи Хенли, която изигра ролята на Луси, сподели в своя Instagram страница снимки от срещата. На тях се виждат и останалите главни актьори – Уилям Моузли (Питър), Анна Попълуел (Сюзън) и Скандар Кейнс (Едмънд), както и режисьорът на филма Андрю Адамсън.

В Instagram профила си Джорджи Хенли сподели четири кадъра - един от тях показва актьорите като деца по време на снимките, а другите са от скорошната им среща в ресторант. Събирането е своеобразен символ на приятелството и носталгията по времето, когато те за първи път се потопиха в магията на Нарния.

"20 години! Трябваше да пресъздадем тази снимка през август, когато Андрю беше в Лондон. Всъщност нямам думи, освен благодаря на Андрю, че създаде магия в реалния живот и ни позволи да бъдем част от нея, и благодаря на всички, които обичат филма толкова, колкото ние обичахме да го правим. Колко невероятно късметлии сме!", пише Хенли към поста си.

Любим филм на няколко поколения

Филмът от 2005 г., базиран на известната книга на К. С. Луис, разказва историята на две момчета и две момичета - братя и сестро, които попадат в магическия свят Нарния влизайки в гардероб. Там те се срещат с говорещи животни и се изправят срещу злата Бяла вещица, която владее Нарния със студ и тъмнина. Заедно с могъщия лъв Аслан, децата откриват смелостта в себе си и се борят за свободата на Нарния.

20 години след излизането си филмът остава любим на поколения зрители по целия свят. Събирането на актьорите напомня колко специален е този филмов проект и как магията на Нарния продължава да вдъхновява както феновете, така и самите участници.