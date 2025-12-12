Вин Дизел дава роля на Кристиано Роналдо в "Бързи и яростни" (СНИМКА)

Актьорът Вин Дизел сподели в социалните мрежи снимка с феноменалния португалски футболист Кристиано Роналдо. В надписа към поста си, Дизел разкри, че всички го питат дали Роналдо ще се присъедини към популярната поредица "Бързи и яростни". "Трябва да ви кажа, той е истински човек. Написахме роля за него в "Los Bandoleros", добави Дизел, с което намекна, че вероятно футболната легенда ще се включи в предстоящите снимки по нов проект, свързан с екшън поредицата.

"Los Bandoleros" е късометражен филм от 2009 г., който Дизел е написал и режисирал и който е част от франчайза "Бързи и яростни". Филмът служи като втори епизод на "Fast and Furious" от 2009 г.

Интересното е, че легендарният бразилски футболист Неймар Джуниор също имаше малка роля в "xXx: Завръщането на Ксандър Кейдж" от 2017 г., заедно с Дизел. Сред главните герои са още Дони Йен, Дипика Падуконе и Самюъл Л. Джаксън.

Последната публикация на Дизел засили спекулации дали Роналдо ще бъде част от известната поредица екшън филми, която започна с "The Fast and the Furious" през 2001 г. Наскоро се появиха и слухове, че Дизел работи върху продължение на "Los Bandoleros", след като режисьорът Луис Летериeр разкри забавяне в продукцията на единадесетия филм от франчайза "Бързи и яростни". Летериeр заяви пред "Collider", че "Fast and Furious 11" е отложен заради стачка на актьорската синдикална организация в Холивуд, пишат от Cinema Express.

Според информацията в IMDb премиерата на финалната част ще бъде през 2027 година.

Засега феновете могат само да се надяват и да очакват с нетърпение, за да разберат дали сюжетът на епизод 11 ще включва роля за Роналдо или пък ще гледаме героят му в "Los Bandoleros".

Припомняме, че по-рано тази година Дизел разкри, че възнамерява да върне героя на покойния Пол Уокър в предстоящия филм "Fast", но не обясни как ще бъде постигнато това.

