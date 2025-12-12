Най-скандалните визии на знаменитостите през 2025 година (СНИМКИ)

2025 година определено бе изключително динамична. И докато повечето от нас могат да се съгласят, че знаменитостите винаги впечатляват с визиите си, не винаги модното попадение е добро. От червени килими до спортни събития, звездите са били навън през 2025 и са показвали гардеробите си. Както винаги, някои известните изглеждат по-добре от всякога, докато други популярни лица ни карат да се съмняваме във вкуса им за дрехи.

Тази година изглежда, че много звезди са по-склонни да приемат смели модни изяви или да поемат модни рискове и това е нещо, което обичаме да виждаме. Все пак, можем да признаем, че често се хващаме да се чешем по главата, да присвиваме очи и понякога да се смеем нервно на това, с което някои звезди са се облекли. От смели силуети и претоварване с черно и бяло, до много лоши прически и шапка, толкова ужасна, че ще остане в историята, модните грешки на знаменитостите през 2025 са навсякъде. И когато става въпрос за гардероби, които са пълна катастрофа, може да видите дългия списък с шокиращи тоалети за годината.

Модна катастрофа

Мили Боби Браун изглежда почти неузнаваема след преминаването си към руса коса и по-силен тен, но новата ѝ визия не ѝ стои толкова добре, колкото предишната. Това пролича най-ясно на наградите SAG 2025, където прасковената ѝ рокля на Louis Vuitton я постави сред най-зле облечените. Комбинацията от русо, „целуната от слънцето“ кожа и неподходящи цветове се повтаря в редица нейни визии тази година, което подсказва, че е време за професионален цветови анализ.

Снимка: Getty Images

Макар че е безспорно красива, резкият преход към нов стил обърка феновете. На 26 февруари потребител в X дори се пошегува, че я обличат „като 47-годишна разведена майка на 4 деца“, а публикацията събра близо 110 000 харесвания. В прикрепеното видео от премиерата на „The Electric State“ Браун се появява със сложно златно облекло и висока прическа, което само засили критиките.

Тимъти Шаламе може да прави едни от най-добрите си роли в момента, но определено не изглежда най-добре. Шаламе е претърпял сериозна трансформация, откакто се появи на сцената, но ясната му привързаност към модата е останала постоянна през годините. Все пак, модните рискове на Шаламе не се оказват точно успешни. Звездата се е разделил с известната си коса си голяма коса, а сега изгледа като с "домашно подстригана прическа" в комбинация със странен мустак.

Снимка: Getty Images

Модните му експерименти по червените килими също не успяха – от тоалета в стил „захарен памук“ в Берлин до лайм зеленото и кожата на наградите SAG. Дори опитът му за по-нестандартен стил на „Златен глобус“ не направи очакваното впечатление.

Вера Уанг е икона в модата, но именно този факт прави странните ѝ модни избори през 2025 г. още по-шокиращи. В началото на февруари, по време на прожекцията на „Harlem Ice“ в Ню Йорк, Уанг изглеждаше като че ли се опитва да остане незабелязана, облечена изцяло в черно – обикновен потник, пола, слънчеви очила и характерните ѝ дълги прави коси. Няколко дни по-късно, на партито за номинираните на наградите BAFTA, тя се появи с дълга бяла коса и изсветлени вежди, което я направи да изглежда като злодей от фентъзи роман. Тя съчета това с странно оформена, дълбоко изрязана черна рокля (по-горе), което само засили този ефект.

Снимка: Getty Images

След това Уанг беше сред най-зле облечените звезди на наградите BAFTA 2025 с черно-бял двучастен комплект.Като признат дизайнер, няма съмнение, че Уанг има вкус и собствено усещане за стил, но напоследък личните ѝ визии са малко извън обичайното.

Деми Мур се появява често на червения килим тази година заради успеха на „The Substance“, но визиите ѝ са доста странни. Синята ѝ рокля Schiaparelli на Critics Choice Awards беше сред най-неуспешните, а абстрактната рокля McQueen на BAFTA също не впечатли. Най-слабата ѝ визия беше черната рокля Bottega Veneta на наградите SAG, чийто необичаен силует нарушаваше пропорциите ѝ. Обичайната ѝ дълга, права коса често прави тоалетите ѝ да изглеждат по-небрежни. За разлика от това, Armani визията ѝ на „Златен глобус“ беше истинският ѝ моден успех за 2025 г.

Снимка: Getty Images

Мелания Тръмп започна 2025 г. като една от най-зле облечените публични личности, след като се появи на инаугурацията на съпруга си с тежък, неелегантен тоалет и шапка, напомняща на анимационен злодей - визия, която със сигурност ще остане в историята по грешните причини. Вместо да се реабилитира, Мелания продължи с мрачни, безцветни и строго подбрани облекла, включително черно-бялата ѝ рокля на Инаугурационния бал и семплия костюм на вечерята на Националната асоциация на губернаторите.

Снимка: Getty Images

През годините тя често е използвала стилa си за изпращане на фини послания, а необичайно мрачният ѝ гардероб през 2025 г. също изглежда насочен към някаква символика. Каквото и да е посланието, резултатът е една плашеща серия от визии, които я отличават като вероятно най-зле облечената фигура на годината.

Карди Би предизвика бурни реакции онлайн с визията си на Coachella 2025, която бързо бе определена като един от най-големите модни провали на годината. Странният ѝ пухкав син гащеризон, напомнящ за „Смърфовете“, привлече внимание, макар че тя дори не намекна, че е свързан с предстоящия филм. Най-обсъждани обаче бяха не пухкавите ботуши, а тънката, леко прозрачна материя, която разкриваше твърде много — включително детайли, които много потребители коментираха като неуспешна BBL корекция.

Ким Кардашиян явно държи на стила, но през 2025 г. е в своя „провален моден период“. Странните ѝ тоалети в Instagram — от пухкави бюстие без презрамки до червен супергеройски боди върху кожени клинове — изглеждат объркващи и неуспешни опити за „висша мода“. И на червения килим визиите ѝ също не впечатляват: бялата ѝ рокля на Vanity Fair изглеждаше неавтентична, а черният ѝ тоалет на вечерята на Chanel — прекалено претрупан. Да не забравяме и визията ѝ от октомври, когато 44-годишната звезда пристигна на събитие в The Academy Museum of Motion Pictures в Лос Анджелис с маска в телесен цвят, покриваща цялата ѝ глава.

Снимка: Getty Images

На сватбата на Лорън Санчес Безос и Джеф Безос през 2025 г. най-критикувана бе самата булка. Предсватбената ѝ рокля с твърд корсет и самата сватбена визия изглеждаха болезнени и неудобни. Независимо дали на сватбения уикенд, момичешка вечер или Парижката седмица на модата, стилът ѝ напоследък се свежда до опити да направи талията си максимално тясна. Макар че понякога "красотата изисква жертви", визиите ѝ изглеждат неприятни и за околните, а би било интересно да я видим в нещо комфортно и красиво.

Снимка: Lauren Sánchez Bezos/Instagram

Леонардо ди Каприо не е известен с големи модни изяви, и 2025 г. не направи изключение. Актьорът предизвика шум по време на сватбата на Лорън Санчес Безос и Джеф Безос, като през целия уикенд се опитваше да остане инкогнито, покривайки лицето си с черна шапка - именно това саботира външността му. На Уимбълдън 2025 звездата се раздели с любимата си шапка, но все още се криеше зад тъмни очила, а фенове онлайн отбелязват, че външният му вид се отразява на загубата на фенове.

Риана често е възприемана за модна икона, но през 2025 години самата тя изгледа, че се е нуждаела от няколко фешън съвета. През по-голямата част от годината тя бе бременна, а тоалетите подчертаващи това или напълно разкриващи корема ѝ объркаха феновете и критиците. В защитата ѝ, звездата определено правеше смели модни изявления — някои успешни, но повечето просто странни. Една от най-обсъжданите ѝ визии дори е от съвсем скоро, когато се появи на наградите "Готам" с рокля в изключително необикновен дизайн.

Снимка: Getty Images

Още куп знаменитости бяха включени в списъка на "The list" с шокиращи тоалети през 2025 г.: Лиза Ринна, Травис Келси, Никола Коуглан, Лола Йънг, Джулия Фокс, Дженифър Лопес, Блейк Лайвли, Британи Махомс, Клоуи Кардашиян, Джена Ортега, Сидни Суини и други.