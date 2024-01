Без тях няма "Барби": Райън Гослинг защити колежките си, които не са номинирани за "Оскар"

Гослинг - който е номиниран за най-добър актьор в поддържаща роля за изпълнението си на Кен - заяви за "The Hollywood Reporter", че за него е "невероятна чест и гордост" да види работата си призната от академията, но не може да се наслади напълно на номинацията, докато самата Барби и режисьорката на филма са пропуснати.

"Няма Кен без Барби и няма филм за Барби без Грета Гъруиг и Марго Роби - двамата души, които са най-отговорни за този исторически, световноизвестен филм", казва Гослинг. "Никакво признание не би било възможно за никого от участниците във филма без техния талант, хъс и гениалност. Да кажа, че съм разочарован, че те не са номинирани в съответните категории, би било прекалено малко."

Той добавя: "Напук на всичко, без нищо друго, освен с няколко бездушни кукли, те ни разсмяха, разбиха сърцата ни, бутаха културата и твориха история. Тяхната работа трябва да бъде оценена заедно с другите много достойни номинирани."

Макар мнозина да смятат Роби и Гъруиг за две крещящи изпускания на "Оскар", Гослинг отдели време, за да отбележи номинацията на Америка Ферера за актриса в поддържаща роля, както и "другите невероятни артисти, които допринесоха с таланта си за създаването на този толкова новаторски филм". "Барби" успя да получи общо осем номинации, включително за най-добър филм, сценография и костюми.

Гослинг далеч не беше единственият, който сподели разочарованието си онлайн. "Няма номинация за Грета Гъруиг? Може ли това наистина да е вярно?", заяви Стивън Кинг в Х.

