Безстрашният Калоян от "Игри на волята" влиза в All Stars сезона на шоуто (ВИДЕО)

Финалистът от шестия сезон на "Игри на волята" Калоян постигна нова впечатляваща и безапелационна победа на Арената и си осигури място в звездния сезон на екстремния риалити формат. В събота вечер (8 ноември) Той се изправи срещу един от своите възпитаници Максим Мерджанов, който се бореше за участие в предаването догодина.

В напрегнатия сблъсък взе участие и острието на Безименните Мирослав. Той бе избрал именно Калоян за свой фаворит в съревнованието, което му донесе и безценно предимство - правото да плени един от Феномените преди предстоящата битка за територия. Приключенецът сподели, че планира това са бъде един от най-силните играчи на Сините - Калин.

За втора поредна година победителят в днешното екстремно предизвикателство Калоян и бронзовият медалист от шести сезон Георги Гешев ще бъдат сред официалните треньори за подготовка за осмия сезон на предаването.

"Игри на волята" All Stars

Припомняме, че Гешев, който наскоро се ожени, триумфира за пореден път в приключенското шоу само преди няколко седмици, когато отново се появи на арената, за да покаже на какво е способен. Той си гарантира нова престижна победа и се присъедини към именити играчи като Андрей Гридин, Филип Атанасов-Фифо и Момчил Василев в звездния отбор.

Миналата седмица впечатляващо завръщане в предаването направи и Полина Полипенко, която също заслужи мястото си сред звездите на "Игри на волята".