Безстрашният Калоян от "Игри на волята" влиза в All Stars сезона на шоуто (ВИДЕО)

09 ноември 2025, 20:10 часа 0 коментара
Финалистът от шестия сезон на "Игри на волята" Калоян постигна нова впечатляваща и безапелационна победа на Арената и си осигури място в звездния сезон на екстремния риалити формат. В събота вечер (8 ноември) Той се изправи срещу един от своите възпитаници Максим Мерджанов, който се бореше за участие в предаването догодина.

В напрегнатия сблъсък взе участие и острието на Безименните Мирослав. Той бе избрал именно Калоян за свой фаворит в съревнованието, което му донесе и безценно предимство - правото да плени един от Феномените преди предстоящата битка за територия. Приключенецът сподели, че планира това са бъде един от най-силните играчи на Сините - Калин.

За втора поредна година победителят в днешното екстремно предизвикателство Калоян и бронзовият медалист от шести сезон Георги Гешев ще бъдат сред официалните треньори за подготовка за осмия сезон на предаването.

Припомняме, че Гешев, който наскоро се ожени, триумфира за пореден път в приключенското шоу само преди няколко седмици, когато отново се появи на арената, за да покаже на какво е способен. Той си гарантира нова престижна победа и се присъедини към именити играчи като Андрей Гридин, Филип Атанасов-Фифо и Момчил Василев в звездния отбор.

Миналата седмица впечатляващо завръщане в предаването направи и Полина Полипенко, която също заслужи мястото си сред звездите на "Игри на волята".

Ева Петрова
