Любовта е във въздуха: Георги Гешев от "Игри на волята" се ожени (СНИМКИ)

Бившият участник в хитовото риалити шоу "Игри на волята" – Георги Гешев, познат на зрителите като Гризлито, вече е женен мъж. Телевизионният любимец и неговата половинка Мария си казаха заветното „Да“ на 27 октомври 2025 г., като избраха да отпразнуват любовта си по възможно най-естествения и романтичен начин – сватба сред природата. Припомняме, че по-рано през октомври стана ясно, че Гешев се е класирал за All Stars сезона на приключенското шоу.

Приказна сватба

От кадри в Instagram разбираме, че двамата влюбени са отпразнували своя специален ден наоткрито сред горска растителност, далеч от градската суета и светлините на прожекторите. Под сянката на високи дървета и под блясъка на десетки лампички, те си размениха обети, които разчувстваха всички присъстващи.

Двойката сподели и видео от сватбата в социалните мрежи, като кадрите са допълнени с песента "Love is in the air" на The Antonelli Orchestra. От него се виждат дървени арки, свежи бели цветя и натурални декорации, които придават усещане за сватба като от приказките.

Гостите споделят, че атмосферата е била едновременно топла и заредена с истински емоции – без излишен блясък, но с много забавление.

Булката Мария избира ефирна рокля от фина дантела, която подчертаваше нейната естествена красота и излъчване. По-късно вечерта тя се преоблича във втора рокля – по-къса и по-удобна, за да може да се впусне в танците с гостите.

Георги бе заложил на елегантен костюм в светлосив нюанс, допълнен с тъмносиньо елече и папийонка – стил, който му подхожда и запазва неговата характерна скромност и непринуденост.

Сред присъстващите на сватбата бяха и добре познати лица от телевизионния екран, включително водещият Павел Николов и неговата половинка Кристин. Припомняме, че Павел предложи брак на половинката си, като записа специално видео от Арената на "Игри на волята".

След ритуала празненството продължи с вечеря под открито небе, жива музика и безкрайно настроение.

След участието си в шестия сезон на "Игри на волята", Гешев често е споделял, че най-голямата му сила е подкрепата на любимата жена. Мария винаги е била до него – и по време на предизвикателствата в шоуто, и след това, когато животът го поставя пред нови битки.

