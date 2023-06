DARA проби на италианския пазар с новото си парче (ВИДЕО)

"In My Head" e плод на успешното сътрудничество между Virginia Records и италианското Studio 20, собственост на българката Дариана Куманова. Благодарение на дългогодишната ѝ работа на италианския музикален пазар, Дариана организира студийни сесии на Дара с диджей/продуцентското трио ROOM9, което през последните две години създава впечатляваща колекция от 64 песни. Резултатът е динамичното парче с електро-денс заряд и силно послание "In My Head". Музиката е на Daniele Azzena, Дариана Куманова, текста пише Alma Dowdall, а музикални продуценти са ROOM9.

Някои от най-големите медийни групи в Италия вече са потвърдили подкрепата си и са отправили покана към DARA за участие в техни продукции и фестивали. Първата от тях е на сцената на престижния италиански фестивал - "Al Via Il Tezenis Summer 2023", организиран от едно от най-слушаните и популярни техни радиа "Radio 105". Следват изяви на бляскави сцени като "Battiti Live" в Пулия, Италия, и "Sunny Hill" в Тирана, Албания, пише Fakti.

За промотирането на "In My Head" са обединили сили няколко интернационални екипа. По маркетинг кампанията на териториите на Чехия, Словакия, Унгария и Полша ще работи световният лейбъл Sony Music, а компанията Gamma Music се е заела с активностите в Армения, Азербайджан, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан и Узбекистан.