Войната в Украйна:

Украйна атакува Русия, удари пристанището в Новоросийск (ВИДЕО)

23 май 2026, 1:52 часа 1052 прочитания 0 коментара
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ
Украйна атакува Русия, удари пристанището в Новоросийск (ВИДЕО)

С настъпването на нощта Украйна предприе нова атака с дронове срещу цели в Русия. Един от обектите на нападението отново е района на столицата Москва. Кметът на града Сергей Собянин потвърди за атаките, като по думите му от 22:43 часа местно време до полунощ са били свалени 10 безпилотни летателни апарата.

В тази връзка в Московска област е обявена тревога за нападения от дронове от най-високото червено ниво. Предупреждения са издадени и в Калужка област, Крим, Туапсе, Новоросийск, Краснодарска област и Геленджик. Предупреждения има и за ракетни атаки.

Малко по-късно бе съобщено, че украински дронове са атакували Новоросийск в Краснодарския край. Активирана е противовъздушната отбрана в града. 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Според различни източници, обект на нападението е пристанището в града. Съобщава се за избухнал пожар на мястото на Черно море.

Украйна все по-често атакува руските логистични вериги

Украинските дронове все по-често прекъсват руските логистични вериги по окупираните маршрути, нанасяйки удари в Донецк, по пътищата към Мариупол и Покровск, както и в Белгородска област. От януари насам са локализирани най-малко 64 удара по логистични обекти, а много други остават неоповестени или нелокализирани.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Москва Сергей Собянин война Украйна украински дрон Новоросийск украински дронове
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес