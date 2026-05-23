Украйна атакува Русия, удари пристанището в Новоросийск (ВИДЕО)

С настъпването на нощта Украйна предприе нова атака с дронове срещу цели в Русия. Един от обектите на нападението отново е района на столицата Москва. Кметът на града Сергей Собянин потвърди за атаките, като по думите му от 22:43 часа местно време до полунощ са били свалени 10 безпилотни летателни апарата.
Explosions and impacts are reported in Novorossiysk, Russia. #Russia https://t.co/n2enHGbu15 pic.twitter.com/P2k6S48rUY— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 22, 2026
В тази връзка в Московска област е обявена тревога за нападения от дронове от най-високото червено ниво. Предупреждения са издадени и в Калужка област, Крим, Туапсе, Новоросийск, Краснодарска област и Геленджик. Предупреждения има и за ракетни атаки.
Ukrainian strike drones hit port infrastructure in Novorossiysk, Russia, during the ongoing raid on the Black Sea hub. A fire broke out at the site. #Russia pic.twitter.com/zfteGINQR3— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 22, 2026
Малко по-късно бе съобщено, че украински дронове са атакували Новоросийск в Краснодарския край. Активирана е противовъздушната отбрана в града.
Според различни източници, обект на нападението е пристанището в града. Съобщава се за избухнал пожар на мястото на Черно море.
❗️Novorossiysk is under attack by Ukrainian strike drones, with Russian air defenses actively operating over the city. #Russia pic.twitter.com/VmM9dTV00z— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 22, 2026
Украйна все по-често атакува руските логистични вериги
Украинските дронове все по-често прекъсват руските логистични вериги по окупираните маршрути, нанасяйки удари в Донецк, по пътищата към Мариупол и Покровск, както и в Белгородска област. От януари насам са локализирани най-малко 64 удара по логистични обекти, а много други остават неоповестени или нелокализирани.
Ukrainian drones are increasingly cutting Russian logistics on occupied routes, hitting Donetsk, roads toward Mariupol and Pokrovsk, and Belgorod Oblast. At least 64 logistics strikes have been geolocated since January, while many more remain unpublished or ungeolocated. #Ukraine pic.twitter.com/akCKhD7mLc— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 22, 2026