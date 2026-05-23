Войната в Украйна:

Марк Рюте покани Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара

23 май 2026, 2:00 часа 798 прочитания 0 коментара
Спешно увеличаване на военното производство в Алианса - това е акцентът в позицията на външните министри на НАТО от срещата им в Швеция. Според генералния секретар на Пакта Марк Рюте това ще бъде и основната тема на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в началото на юли в Анкара. Външните министри на страните от НАТО се обединиха около позицията за спешно увеличаване на военното производство в Алианса. Това стана ясно от думите на генералния секретар на Пакта Марк Рюте след срещата в шведския град Хелзингборг. Това ще бъде и основната тема на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе в началото на юли в Анкара. Марк Рюте съобщи, че е поканил на срещата и украинския президент Володимир Зеленски.

САЩ ще намалят присъствието си в Европа и според Марко Рубио това не е политическо решение, нито е свързано с несъгласието между съюзниците по някои въпроси. "Това, което се случва сега, всяко решение, което се обявява или взема, се разглежда през по-широкия контекст на някои от търканията, които имахме през последните месеци. Но в крайна сметка, мисля, че в Алианса всички добре разбират, че присъствието на американските войски в Европа ще бъде коригирано. Тази работа вече беше в ход и беше извършена в координация с нашите съюзници. Не казвам, че ще бъдат във възторг от това, но със сигурност са наясно с решението", каза той.

Освен като грижа за сигурността в Европа увеличаването на бюджетите за отбрана се възприема от Вашингтон и като повече европейски средства за американско военно производство. Според Рюте ангажиментът на САЩ към НАТО не може да бъде поставен под въпрос. "Знам, че някои поставят под въпрос тази съюз и може би дори поставят под въпрос решимостта му да остане единен пред лицето на противник. Така че нека бъда кристално ясен. Ангажиментът на съюзниците към член 5 е непоколебим. Нашата решителност и способност да защитаваме всеки съюзник е абсолютна. Ако някой все пак е толкова глупав да ни нападне, отговорът ще бъде опустошителен", каза Рюте.

България също остава надежден партньор в НАТО и силно подкрепя увеличаването на военното производство, увери външният министър. "България не е на никак лошо място - все пак имаме над 2% - 2,17% в момента и новото правителство има цялата ангажираност да продължи по този план, така че да сме навреме с изпълнението му. Това е важно, както за България, така и за целия алианс. Ние сме от държавите, които силно подкрепят това, че трябва да имат по-добри отбранителни способности и мисля, че това е ангажимент, към който винаги ще се придържаме", каза Велислава Петрова.

В рамките на срещата Велислава Петрова и колегата ѝ от Република Северна Македония Тимчо Муцунски обсъдиха регионалната свързаност. Петрова е потвърдила последователната позиция на страната ни за напредъка на Северна Македония към ЕС.

НАТО Марк Рюте Володимир Зеленски Велислава Петрова война Украйна
Елин Димитров Редактор
