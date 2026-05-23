"Разговорите не дадоха резултати": Рубио обяви, че САЩ са спрели преговорите с Русия и Украйна (ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че САЩ са спрели тристранните мирни преговори с Украйна и Русия. По думите му Вашингтон не вижда смисъл в продължаването на срещи, които не дават резултати, и не иска да бъдат въвлечени в безкраен цикъл от преговори. „Намесихме се, защото бяхме единствените хора, с които и руснаците, и украинците можеха да общуват. За съжаление, тези разговори не дадоха резултати“, каза Рубио.

May 22, 2026

Той добави, че слуховете, че САЩ оказват натиск върху Украйна да заеме определена позиция, са „фалшиви и неверни“. „Ако видим възможност да проведем преговори, които са продуктивни, а не контрапродуктивни и имат шанс за успех, ние сме готови да поемем тази роля“, каза Рубио. Той отбеляза, че такива преговори в момента не се водят, но изрази надежда, че те могат да се възобновят. „Тази война може да приключи само чрез договорено споразумение. Тя няма да завърши с военна победа за нито една от страните, поне не според традиционното определение за военна победа“, добави Рубио.

Думите на американския държавен секретар идва на фона на материал във Foreign Policy, според който и украинците, и руснаците са разочаровани от американското посредничество. Русия е очаквала Тръмп да накара Зеленски да се предаде, което Вашингтон явно показва, че няма как да стане, но сега американците са оставили нещата в линия "ако Путин може, да си вземе Донбас" и чак след това да има пак преговори.

"Ситуацията с балтийските държави е тревожна"

Същевременно държавният секретар на САЩ предупреди, че публичната кампания на Русия срещу балтийските държави е „тревожна“. Той беше помолен да коментира многократните обвинения на Русия срещу балтийските държави, че уж се готвят да сътрудничат с Украйна за извършване на удари с дронове на руска територия. Самите балтийски държави обаче многократно категорично отрекоха това.

Рубио каза, че подобна реторика е „тревожна“, защото „винаги има страх от ескалация“. „Тези страни очевидно се чувстват застрашени и това е разбираемо. Защото е тревожно: винаги има страх, че нещо подобно може да ескалира в нещо по-голямо и това винаги е възможност.“

Той казва, че САЩ „следят отблизо ситуацията“ и „водят дискусии“ с НАТО по въпроса. „Притеснени сме от това, защото не искаме това да доведе до по-голям конфликт, който би могъл да има много по-сериозни последици“, каза Рубио.

Ескалацията на напрежението

Припомняме, че постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя заяви, че Украйна „изстрелва дронове от територията“ на балтийските държави, по-специално Латвия. Той също така заплаши с ответни мерки срещу тази страна, въпреки че Латвия е член на НАТО.

Военният анализатор Денис Попович смята, че обвиненията на Русия за участие на балтийските държави в атаки срещу руска територия може да са част от подготовката на Москва за откриване на втори фронт срещу страните членки на НАТО. Той заяви, че заплахите на Русия срещу страните от НАТО се свеждат до факта, че „Путин може би търси претекст за започване на хибридна операция срещу балтийските държави“.