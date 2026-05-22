Звездна дама в "Hell's Kitchen" с голям план за кулинарно развитие

Моделът Славена Вътова може и да остана на второто място, но също като големия звезден победител на "Hell's Kitchen" 8 Евгени Генчев показа кулинарен талант. Инфлуенсърката определя участието си като голямо начало на нещо ново в живота си и планира да се развива в готварството. В интервю за "На кафе" тя сподели, че е научила изключително много от предаването и разкри, че не е подозирала в колко голяма страст ще се превърне за нея кулинарството.

Уроците от предаването

"След като излязох, оборудвах кухнята си с всички неща, които ползвахме там. Не съм спряла да готвя, да опитвам. Проучвам кулинарна академия, в която да се запиша. Това е нещо, върху което възнамерявам да обърна сериозно внимание занапред. Защото готвенето и изразяването по този начин видях, че не е просто да приготвя нещо за децата вкъщи. Това е наука. Това е дисциплина, отношение. Това е много знание и е нещо, което супер много искам да усвоя", разказва Славена Вътова и допълва, че при влизането си в предаването единственото, за което си е мислела е, че в Кухнята на Ада се готви.

"Не очаквах много от нещата, които преживях и ми се случиха в "Hell's Kitchen". Но финиширайки, по този начин, мога да кажа, че за мен това беше огромно предизвикателство, изключително полезен период в живота ми. И нещо, което ме научи на много", споделя Славена и разказва, че дъщерите ѝ също влизат в роли у дома и я карат да презентира ястията, които им приготвя.

