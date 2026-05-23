Великобритания, Франция и Германия обещаха да "увеличат още повече" подкрепата за Украйна

Стратегическите съюзници на Украйна в Европа обсъдиха с президента Володимир Зеленски начини как да бъде възобновен изпадналият в застой мирен процес с Русия. Същевременно лидерите се договориха да увеличат подкрепата за Киев в идните месеци, предаде ДПА. "Основното ударение в разговора бе поставено върху това как да се направи така, че дипломатическите усилия в търсене на мир да бъдат съживени и как Европа да бъде част от тях", написа Зеленски в Екс след видеоконферентна среща с германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър.

Говорител на Стармър, който бе домакин на срещата, потвърди подкрепата на Европа за украинското военно усилие и добави, че лидерите са се съгласили "да увеличат още повече помощта си в идните месеци". Те "се обединиха и около мнението, че противопоставянето на руската агресия продължава да бъде от жизненоважно значение за европейската и глобалната сигурност", посочи официалният представител на "Даунинг стрийт".

Усилията за слагане край на продължаващата вече повече от четири години руска инвазия в Украйна навлязоха в застой, след като вниманието на САЩ – които все повече се представят като посредник, а не като пряк съюзник на Киев – изцяло погълна войната с Иран.

За свое разочарование, европейските съюзници на Украйна засега не са част от водените под егидата на САЩ преговори между Москва и Киев. Опитите на страните от така наречения формат Е3 – Германия, Франция и Великобритания – да се включат в този процес поне за момента удрят на камък. По-рано тази седмица Зеленски призова за "по-голяма дума и участие" на Европа в преговорния процес.

Днес той посочи, че съвсем скоро съветници по националната сигурност от четирите страни ще се срещнат, а канцеларията на Стармър съобщи, че също "скоро" ще има нов разговор между лидерите. "Всички партньори отбелязват, че положението на Украйна значително се е подобрило – както на бойното поле, така и по отношение на далекобойните операции", добави украинският лидер, имайки предвид ударите с дронове, нанасяни дълбоко в руския тил по активи като обекти от петролната промишленост, които са жизненоважни за финансирането на войната на Кремъл.

Зеленски добави, че е запознал лидерите с плановете на Русия за "Украйна, Беларус и други европейски направления", без да даде подробности. "Следим всичко свързано с техните военни и политически намерения. Нашите екипи ще обменят по-задълбочени сведения на разузнавателно ниво", написа украинският лидер. "Правим всичко, за да гарантираме истински мир."