Войната в Украйна:

Великобритания, Франция и Германия обещаха да "увеличат още повече" подкрепата за Украйна

23 май 2026, 0:10 часа 708 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Великобритания, Франция и Германия обещаха да "увеличат още повече" подкрепата за Украйна

Стратегическите съюзници на Украйна в Европа обсъдиха с президента Володимир Зеленски начини как да бъде възобновен изпадналият в застой мирен процес с Русия. Същевременно лидерите се договориха да увеличат подкрепата за Киев в идните месеци, предаде ДПА. "Основното ударение в разговора бе поставено върху това как да се направи така, че дипломатическите усилия в търсене на мир да бъдат съживени и как Европа да бъде част от тях", написа Зеленски в Екс след видеоконферентна среща с германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър.

Още: Лукашенко се забърза за среща със Зеленски: Киев готов да посрещне удар от Беларус

Говорител на Стармър, който бе домакин на срещата, потвърди подкрепата на Европа за украинското военно усилие и добави, че лидерите са се съгласили "да увеличат още повече помощта си в идните месеци". Те "се обединиха и около мнението, че противопоставянето на руската агресия продължава да бъде от жизненоважно значение за европейската и глобалната сигурност", посочи официалният представител на "Даунинг стрийт".

Още: По-лесен път към мир: Мерц предложи "асоциирано" членство на Украйна в ЕС

Усилията за слагане край на продължаващата вече повече от четири години руска инвазия в Украйна навлязоха в застой, след като вниманието на САЩ – които все повече се представят като посредник, а не като пряк съюзник на Киев – изцяло погълна войната с Иран.

Още: Великобритания преговаря с ЕС да се включи в големия заем за Украйна, важна новина и за замразените руски активи

За свое разочарование, европейските съюзници на Украйна засега не са част от водените под егидата на САЩ преговори между Москва и Киев. Опитите на страните от така наречения формат Е3 – Германия, Франция и Великобритания – да се включат в този процес поне за момента удрят на камък. По-рано тази седмица Зеленски призова за "по-голяма дума и участие" на Европа в преговорния процес.

Още: 5 сценария за атака към Киев: Зеленски обяви извънредни мерки заради Беларус

Днес той посочи, че съвсем скоро съветници по националната сигурност от четирите страни ще се срещнат, а канцеларията на Стармър съобщи, че също "скоро" ще има нов разговор между лидерите. "Всички партньори отбелязват, че положението на Украйна значително се е подобрило – както на бойното поле, така и по отношение на далекобойните операции", добави украинският лидер, имайки предвид ударите с дронове, нанасяни дълбоко в руския тил по активи като обекти от петролната промишленост, които са жизненоважни за финансирането на войната на Кремъл.

Още: Макрон: Русия е слаба и лицемерна - изчерпва се на фронта и убива невинни украинци (ВИДЕО)

Зеленски добави, че е запознал лидерите с плановете на Русия за "Украйна, Беларус и други европейски направления", без да даде подробности. "Следим всичко свързано с техните военни и политически намерения. Нашите екипи ще обменят по-задълбочени сведения на разузнавателно ниво", написа украинският лидер. "Правим всичко, за да гарантираме истински мир."

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Германия Великобритания Франция Еманюел Макрон Володимир Зеленски Фридрих Мерц война Украйна Киър Стармър
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес