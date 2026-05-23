Разследване: Китай и Русия разширяват разузнавателната си мрежа в Куба

Китай и Русия са разширили разузнавателните си операции в Куба, увеличавайки персонала си приблизително тройно от 2023 г. насам, за да обслужват съоръжения за електронно подслушване, насочени към американски военни обекти във Флорида. Това твърди Wall Street Journal.

Според изданието, Китай управлява три от 18-те известни кубински места за разузнавателна дейност, а Русия оперира две, като някои от тях се управляват съвместно с Куба. Основните им цели са Централното командване на САЩ в Тампа и Южното командване близо до Маями, макар че оборудването предимно прихваща некласифицирани комуникации. Администрацията на Тръмп използва тези установени факти, за да оправдае засилването на натиска върху Куба, след като обяви острова за „необичайна и извънредна заплаха“ за сигурността на САЩ.

Рубио с тежки обвинения срещу Куба

Вчера американският държавен секретар Марко Рубио определи карибската държава като заплаха за националната сигурност на САЩ. Това се случи само ден, след като американската прокуратура повдигна обвинения срещу бившия кубински лидер Раул Кастро за убийството на американски граждани. „САЩ предпочитат да намерят дипломатическо решение с Куба, но вероятността за такова е малка“, посочи пред журналисти първият дипломат на Вашингтон, като допълни, че президентът Доналд Тръмп има правото и задължението да защитава страната си от всякаква заплаха.

Рубио обвини Куба, че е сред най-големите спонсори на тероризъм в региона. Кубинският външен министър Бруно Родригес посрещна американските твърдения остро и ги определи като пълна лъжа. Куба никога не е била опасност за САЩ, посочи дипломатът. За Хавана обвиненията на САЩ и заповедта за арест на бившия кубински лидер Раул Кастро са опит от страна на Вашингтон, цитирам, „да подбуди към военна агресия срещу“ страната.

