В Румъния: Наградиха "карпатската пепелянка", свалила дрон над Естония

Румънският пилот на изтребителя F-16, който свали дрон, навлязъл във въздушното пространство на Естония, беше награден от временно изпълняващия длъжността министър на отбраната на Румъния Раду Мируца. Днес Мируца посети войниците от румънския отряд „Карпатски пепелянки“ в Литва, се посочва в съобщение на ресорното ведомство, изпратено и до редакцията на БТА. „Зад този момент стоят години подготовка, дисциплина, стотици часове полет, координация и цял екип, който изпълни служебния си дълг правилно“, заяви Мируца.

Отрядът „Карпатски пепелянки“ се състои от приблизително 100 войници с шест изтребителя F-16 Fighting Falcon и е разположен в Литва, във военновъздушната база „Шялуляй“, и осигурява засилено въздушно патрулиране в периода април – юли 2026 г., посочва цитираният източник. Румънски военновъздушни сили са разположени за четвърти път в Литва, където осигуряват защитата на целостта на въздушното пространство на балтийските държави и НАТО.

По-рано днес, на конференцията GLOBSEC в Прага, държавният секретар по отбранителна политика, планиране и международни отношения в Министерството на националната отбрана на Румъния Сорин Дан Молдован заяви, че свалянето на дрон в естонското въздушно пространство изпраща ясно послание към Русия, че нахлуванията във въздушното пространство на НАТО няма да бъдат толерирани.

