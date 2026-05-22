Висшата мода в Кан: Когато България не е "малката страна" (ВИДЕО)

За трета поредна година българският дизайнер Лора Лилова покори световната модна сцена в Кан, със зашеметяващо присъствие. Миналата година, тя стана първият български моден творец с официална акредитация от филмовата академия в Кан и бе избрана за личен дизайнер на някои от звездите преминаващи по червения килим.

На тазгодишното издание обаче, младата дизайнерка реши да разшири дейността си и да затвърди българското присъствие на международната сцена не само обличайки едни от най-утвърдените имена сред звездите, но и помагайки на български брандове с позиционирането им чужбина.

Нейният бранд е един от най-успешните български брандове за официални дамски облекла с име, което днес звучи на най-престижните модни сцени по цял свят.

Още на първата година работата на Лора бива забелязана от водещи личности в модните среди и веднага получава лични покани за изява като дизайнер по време на най- елитните модни събития в България: “Златна игла”, “БГ модна икона”, “Sofia Fashion Week”. Днес тя е официален гост на едни от най-желаните събития по цял свят, а произведенията и са олицетворение на смелост, красота и женственост, за която мечтае всяка жена.

Eдва на 27 години, Лора Лилова е визионерът, който превръща семейното наследство в световен моден бранд. Тя е дизайнер, стратег и вдъхновител - олицетворение на модерната жена, родена в България и обичана по целия свят.

Как успява да се позиционира България на световната модна сцена - вижте в репортажа, с ексклузивни кадри от червения килим в Кан.